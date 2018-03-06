Afrin'e gönderdiği milislerin hedefi belli oldu!

Esad’ın Afrin’e gönderdiği milislerin sadece propaganda peşinde olmadıkları ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, milisler kuzeydoğudaki kritik kavşak olan Kafr Jana köyünde toplandı. YPG ile Afrin yolunu kesmeyi hedefleyen milislerden 40’ı öldürüldü.

Esed, terör örgütü YPG/PKK’ya destek vermek için rejim milislerini Afrin’i gönderdiğini itiraf etti. Ancak Afrin’e giden milislerin yalnızca propaganda amaçlı ve plansız hareket etmediği ortaya çıktı.

Güvenilir kaynaklardan alınan bilgilere göre milisler Afrin’in kuzeydoğusunda stratejik öneme sahip Kafr Jana köyünde toplandı. Bu köyün seçilmesinin nedeni Afrin’e giden yolda önemli bir kavşak olması olarak gösteriliyor. Üçlü kıskaçla Azez bölgesinden ilerleyen TSK ve ÖSO güçleri Bafelyun Dağı bölgesini ele geçirdikten sonra Kafr Jana köyünün olduğu bölgeye doğru ilerliyor. Milislerin terör örgütüyle birlikte bu kavşağı kapatarak Afrin’e ilerleyen kara birliklerini engelleme planı yaptığı ifade ediliyor. Rejim milislerinin YPG işbirliği halinde hareket ettiği tespiti üzerine TSK, bölgedeki terör hedeflerini bir süredir yoğun ateş altında aldı. Bu bölgede 40’a yakın milisin öldürüldüğü gelen bilgiler arasındaydı. Bu güçlerin daha önce Rusların karargah olarak kullandığı binada vuruldukları kaydedildi. Milis güçleri YPG/PKK’yı desteklemek için geçen ay önce yaklaşık 50 araçlık konvoyla Afrin’e gitmeye çalışmıştı. TSK’nın topçu atışlarıyla ilk iki girişim başlamadan bitmişti. Milisler daha sonra dağınık şekilde Afrin’e sızmaya başlamıştı.

ESED: AFRİN’E GİTMEMİZ DOĞAL

Esed, milislerin Afrin’e gelişlerinin ‘doğal’ olduğunu söyledi. Esed “Dışarıdan saldırı söz konusuysa, Suriye ordusunun diğer yerlerde teröristlerle savaşırken toplumun çeşitli kesimlerinin birleşmesi normal bir durum” diye konuştu.

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