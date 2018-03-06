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15 Temmuz'dan sonra da soruları çalmışlar!

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ÖSYM’nin sır odasındaki bilgisayarlara kurulan “ara yüz” programı tuzağına ilişkin yürütülen soruşturmasında önemli bir ayrıntı ortaya çıktı.
15 Temmuz'dan sonra da soruları çalmışlar!
15 Temmuz'dan sonra da soruları çalmışlar! 15 Temmuz'dan sonra da soruları çalmışlar! 15 Temmuz'dan sonra da soruları çalmışlar!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün soruları çalmak için ÖSYM’nin kozmik birimi olarak tanımlanan “Sır Odası”ndaki bilgisayarlara kurulan ara yüz programının tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatmıştı.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Soruşturma kapsamında, örgüt mensupları tarafından kurulan ara yüz programıyla FETÖ’nün sınav sorularına ulaşarak örgüt elemanlarına dağıttığı tespit edilmişti. Örgütün bugüne kadar 2009-2010-2011-2012-2013 KPSS, Adli Yargı Hâkim ve Savcılık, 2014 LYS, 2005-2013 Komiser Yardımcılığı, 2009 Polis Koleji, 2014 Adalet Bakanlığı İdari Yargı Hâkimliği, askeri lise sınavları, astsubaylık, kurmaylık, Polis Meslek Yüksekokulu, 2011-2012-2013 KPDS, 2011-2012-2013 ALES, 2011 ve 2012’deki Kaymakamlık sınav sorularının çalındığı tespit edilmişti. Söz konusu sınavlar hakkında Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmalar devam ediyor.

“ARA YÜZ” PROGRAMINDA AYRINTI ORTAYA ÇIKTI

ÖSYM’nin sır odasındaki bilgisayarlara kurulan “ara yüz” programı tuzağına ilişkin yürütülen soruşturmasında önemli bir ayrıntı ortaya çıktı. Örgütün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yapılan sınav sorularını da çaldıkları tespit edildi. Başsavcılık, FETÖ’nün ÖSYM’nin sır odasındaki bilgisayarlara “ara yüz” programı yüklediğini, 2016 Aralık ayında tespit etmişti. Bu kapsamda, örgütün 2016 Aralık ayına kadar soruları çaldığı öğrenildi.

İTİRAFÇI HER ŞEYİ ANLATTI

Başsavcılık, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından çalınan sınavları da mercek altına aldı. Soruşturma kapsamında ÖSYM Başkanlığı Soru Hazırlama ve Geliştirme Daire Başkanlığı’nda görevli ve sistem yöneticisi yetkisine sahip olan Muhammet Emin Akçelik itirafçı olarak örgütün sınav sorularını nasıl aldığı anlatmıştı. Akçelik, Süleyman Salın’ın suç tarihlerinde ÖSYM’de bilgisayar mühendisi olarak görev yaptığını, SIR isimli cihaza yüklenen sınav sorularının birer kopyasının, kendisinin kurduğu WSUS isimli sanal sunucu içinde de kopyalanmasını sağladığını, sanal sunucu içindeki soruları alarak FETÖ mensuplarına verilmek üzere örgüt abisi Bekir Şimşek’e götürdüğünü söylemişti. Akçelik, ayrıca, PRONMS log yazılımı kurucusu ve D. şirketi yetkilisi Kazım Kargı isimli kişinin de zaman zaman kuruma gelerek sınav sorularının SIR cihazına yüklenmesi sırasında WSUS isimli sanal sunucuya soruların kopyasının aktarılması için gerekli güncelleme işlemlerini yaptığını beyan etmişti.

nkara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün soruları çalmak için ÖSYM’nin kozmik birimi olarak tanımlanan “Sır Odası”ndaki bilgisayarlara kurulan ara yüz programının tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatmıştı. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Soruşturma kapsamında, örgüt mensupları tarafından kurulan ara yüz programıyla FETÖ’nün sınav sorularına ulaşarak örgüt elemanlarına dağıttığı tespit edilmişti. Örgütün bugüne kadar 2009-2010-2011-2012-2013 KPSS, Adli Yargı Hâkim ve Savcılık, 2014 LYS, 2005-2013 Komiser Yardımcılığı, 2009 Polis Koleji, 2014 Adalet Bakanlığı İdari Yargı Hâkimliği, askeri lise sınavları, astsubaylık, kurmaylık, Polis Meslek Yüksekokulu, 2011-2012-2013 KPDS, 2011-2012-2013 ALES, 2011 ve 2012’deki Kaymakamlık sınav sorularının çalındığı tespit edilmişti. Söz konusu sınavlar hakkında Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmalar devam ediyor.

“ARA YÜZ” PROGRAMINDA AYRINTI ORTAYA ÇIKTI

ÖSYM’nin sır odasındaki bilgisayarlara kurulan “ara yüz” programı tuzağına ilişkin yürütülen soruşturmasında önemli bir ayrıntı ortaya çıktı. Örgütün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yapılan sınav sorularını da çaldıkları tespit edildi. Başsavcılık, FETÖ’nün ÖSYM’nin sır odasındaki bilgisayarlara “ara yüz” programı yüklediğini, 2016 Aralık ayında tespit etmişti. Bu kapsamda, örgütün 2016 Aralık ayına kadar soruları çaldığı öğrenildi.

İTİRAFÇI HER ŞEYİ ANLATTI

Başsavcılık, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından çalınan sınavları da mercek altına aldı. Soruşturma kapsamında ÖSYM Başkanlığı Soru Hazırlama ve Geliştirme Daire Başkanlığı’nda görevli ve sistem yöneticisi yetkisine sahip olan Muhammet Emin Akçelik itirafçı olarak örgütün sınav sorularını nasıl aldığı anlatmıştı. Akçelik, Süleyman Salın’ın suç tarihlerinde ÖSYM’de bilgisayar mühendisi olarak görev yaptığını, SIR isimli cihaza yüklenen sınav sorularının birer kopyasının, kendisinin kurduğu WSUS isimli sanal sunucu içinde de kopyalanmasını sağladığını, sanal sunucu içindeki soruları alarak FETÖ mensuplarına verilmek üzere örgüt abisi Bekir Şimşek’e götürdüğünü söylemişti. Akçelik, ayrıca, PRONMS log yazılımı kurucusu ve D. şirketi yetkilisi Kazım Kargı isimli kişinin de zaman zaman kuruma gelerek sınav sorularının SIR cihazına yüklenmesi sırasında WSUS isimli sanal sunucuya soruların kopyasının aktarılması için gerekli güncelleme işlemlerini yaptığını beyan etmişti.

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