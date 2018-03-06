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Sanatçılar Mehmetçik'le buluştu

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Sanatçılar Mehmetçik'le buluştu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları canı pahasına ülkemizin sınırlarını koruyan askerimizle kucaklaşmak için Hatay’da…
Sanatçılar Mehmetçik'le buluştu Sanatçılar Mehmetçik'le buluştu Sanatçılar Mehmetçik'le buluştu

Şehir Tiyatroları idareci ve sanatçıları Afrin- Zeytin Dalı operasyonundaki askerlerimize, yöre halkına manevi destek için Hassa Kaymakamı Yusuf Turan ile birlikte Hatay Hassa’da askerî karargâh ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyaret sonrasında Şehir Tiyatroları Müdürü Salih Efiloğlu, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, Müdür Yardımcıları Yunus Akgün, Sedat Çakır, Vahit Özkardaş, Sanat Danışmanı Cüneyt Arda Pamuk’un yanısıra sanatçılar Zihni Göktay, Metin Çoban, Erhan Yazıcıoğlu, Nilgün Kasapbaşoğlu, Sinan Bengier, Vildan Gürelman, İskender Bağcılar, Bora Seçkin, Rıdvan Çelebi, Tarık Şerbetçioğlu, Hikmet Körmükçü, Selma Karahan, Ayşe Kökçü, Gökhan Mete, Semah Tuğsel, Rozet Hubeş, Kubilay Penbeklioğlu, Erkan Sever, Naci Taşdöğen, Tolga Yeter, Bensu Orhunöz, Mahperi Mertoğlu, Hülya Karakaş, Ayşegül İşsever, Ali Yaylı, Aziz Sarvan, Elçin Atamgüç, Mert Turak, Hakan Güner, Berrin Koper, Şevket Avşar, Şeyda Arslan, Uğur Dilbaz, Zeynep Göktay Dilbaz, Selçuk Soğukçay, Hülya Arslan, Aybar Taştekin, Can Tarakçı, Yağmur Damcıoğlu Namak, Ada Alize Ertem, Emrah Can Yaylı, Göksel Arslan, Erkan Akkoyunlu, Fahri Kıncır, Kutay Kırşehirlioğlu, Mehmet Avdan, Rahmi Elhan, Özgür Dağ, Deniz Tolga Noyan basın mensuplarıyla bir araya geldiler.


Söz alan idareci ve sanatçılarımız “Kahraman askerlerimize, yöre halkına manevi destek için geldiklerini, burada askerimizin bir destan yazdığını” dile getirdiler. “Terörle mücadelede Şehir Tiyatroları ve Anadolu insanı askerimizin yanındadır” mesajı verdiler. Şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet dilediler.

Şehir Tiyatroları’nın büyük bir geçmişe sahip olduğunu söyleyen Salih Efiloğlu:
"Biz büyük bir aileyiz. Bu aileyle birlikte Mehmetçik'imizin yanında olduğumuzu hissettirmek için sıfır noktasına geldik. Buradan onlara dualarımızı gönderiyoruz. Allah güç, kuvvet versin. Analar ne güzel insanlar doğurmuş. Bir söz vardır bizim oyunumuzun birinde 'Ey kudretli Anadolu. Analığı en iyi bilen sensin.' Analığı en iyi bilen bu analar kimler doğurmuş."

Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, Hatay'a gelerek Mehmetçiğin yanında olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Ellerinden geldiğince güç ve moral vermek istediklerini ifade eden Uygur, burada, İstanbul'da derinden yaşadıkları duyguların daha fazlasını hissettiklerini aktardı.

Şehir Tiyatroları ailesi, içinde yaşadığı toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunun bilincindedir ve iyi gününde de kötü gününde de Türk Milletinin yanındadır. Tek dileğimiz, kahraman askerlerimizin zaferi ve Afrin Zeytin Dalı operasyonu sayesinde sınırlarımızda barışın ve huzurun kalıcı olarak kurulmasıdır.

Şehir Tiyatroları idareci ve sanatçıları Hatay Valisi Erdal Ata’yı makamında ziyaret ettiler. Vali Ata, ziyaretten memnuniyetini dile getirdi. Şehir Tiyatroları’nın şehir halkına, kahraman askerlerimize verdiği moral desteği için teşekkür etti.

5 Mart 2018 Pazartesi günü saat 20.00’de “Komik-i Şehir Naşit Bey” oyunu Antakya Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

6 Mart 2018 Salı günü saat 20.00’de İskenderun Teknik Üniversitesi Salonu’nda “Hisse-i Şayia” oyunu sahnelenecek.

KOMİK-İ ŞEHİR NAŞİT BEY

Türk Tiyatrosu'nun önemli adlarından Naşit Özcan'ın yaşamından kesitler sunan oyun, 19. yüzyıl sonundan 20. yüzyıl ortalarına kadar olan süreçte tiyatromuzun, özellikle de Tuluat Tiyatrosu'nun sıkıntılı dönemlerini, Naşit ve Tiyatrosu'nun yaşadıkları üzerinden aktarıyor. 20. yüzyıl gerçeğinde sinemanın giderek güçlenmesi ve yayılması, Şehir Tiyatroları'nın İstanbul tiyatro yaşamındaki yeri, yaklaşan 2. Dünya Savaşı'nın ülkeye ve sanata yansıyan zorlukları, Tuluat Tiyatrosu'nun yeni yol ayrımlarına girişi, Naşit'in tanıdığı, tanıştığı tiyatromuzun önemli adları, Naşit'in ailesiyle ilişkisi oyunun konusu ve kurgusunda kendine yer buluyor. Yakın dönem Türk Tiyatrosu'na müzikli anlatımıyla, anılarla harmanlanan bir gözle bakan oyun bizleri bir zaman yolculuğuna çıkarıyor. Gökhan Erarslan’ın yazıp Ali Yaylı’nın yönettiği oyunda; Ada Alize Ertem, Bora Seçkin, Can Tarakçı, Emrah Can Yaylı, Erkan Akkoyunlu, Fahri Kıncır, Göksel Arslan, Kutay Kırşehirlioğlu, Mehmet Avdan, Metin Çoban, Musa Arslanali, Rıdvan Çelebi, Özgür Dağ, Rahmi Elhan, Semah Tuğsel, Sinan Bengier ve Tuğçe Açıkgöz rol alıyor.

HİSSE-İ ŞAYİA(BİR EVLİLİK KOMEDİSİ)

Meşrutiyet dönemi tiyatrosunun öncü ismi İbnürrefik Ahmet Sekizinci'nin oyunu; ayrıldıktan sonra da didişmeye devam eden ve biricik kızlarını bir türlü paylaşamayan ("hissei şayia") karı kocanın bitip tükenmek bilmeyen kavgalarını konu alıyor. Şiddetli geçimsizlikle boşanıp yıllarca birbirinden ayrı kalan, her karşılaşmada ezeli-ebedi kavgalarını tekrarlayan, birbirlerine dava üstüne dava açan, gülünç duruma düşseler de bu didişmeden adeta zevk alan fakat aslında her şeye rağmen birbirini seven karı kocanın ve onların arasında kalan genç kızın öyküsü eğlenceli bir üslupla aktarılıyor. İ. Ahmet Nuri Sekizinci’nin yazdığı Tarık Şerbetçioğlu’nun yönettiği oyunda; Aybar Taştekin, Hikmet Körmükçü, Selma Kutluğ, Tarık Şerbetçioğlu, Uğur Dilbaz, Yağmur Damcıoğlu Namak, Zeynep Göktay Dilbaz ve Zihni Göktay rol alıyor.

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