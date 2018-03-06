3 milyon emekliye ucuz ev müjdesi

Yıllarca çalışıp ev alamayan yani evi olmayan 3 milyon emekli bulunuyor. TOKİ ise bu ihtiyaçtan yola çıkarak emeklileri ev sahibi yapmak için yoğun bir mesai harcıyor. İşte, TOKİ'den daire almanın şartları ve Mart ayına özel ucuz evler.

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ), eşi, kendisi ve çocukları dahil hiç konut sahibi olamamış emeklilere özel konutlar yapmaya devam ediyor. Her gün güncellenen ilanlara göre 250-300 liradan başlayan taksitlerle yurdun çeşitli illerinde ev satışı yapılıyor. Yüzde 10 peşinatla 240 aya (20 yıl) vadeyle sahip olunabilecek evler için emekli maaşı dahil aylık hane gelirinin 3200 lirayı geçmemesi gerekiyor. Gelir şartı İstanbul’da 3700 lira olarak uygulanıyor.

EV FİYATI 60-70 BİN LİRA

Birçok ilde satış ilanlarına çıkan TOKİ’nin evleri yerine göre 60-70 bin liraya kadar düşüyor. Özellikle kirada olan ya da çocuklarının yanında kalan emeklileri yakından ilgilendiren konutlar 1+1, 2+1, 3+1 olarak satılıyor. Satışa sunulan konutlar için TOKİ’nin yetkilendirdiği kamu bankalarına yani Halkbank ve Ziraat Bankası’na başvuru yapmak gerekiyor. Peşinat için daire fiyatının yüzde 10’u alınıyor.

TOKİ'DEN DAİRE ALMA ŞARTLARI

Daire almak isteyen emekliler Mart ayı içinde ilgili bankaya ya da TOKİ şubelerine başvuru yapacak. TOKİ’nin konutlarına başvurabilmek için öncelikle emeklinin kendisi, eş ve velayeti altındaki çocukları üzerine kayıtlı ev olmayacak. İkinci olarak daha önce TOKİ’den konut satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olmak koşulu aranıyor. Ev alınacak il/ilçede en az 1 yıl ikamet şartı da var.

TOKİ'YE BAŞVURU YAPARKEN BUNLARA DİKKAT

Başvurular evin bulunduğu yerdeki Halkbank ya da Ziraat Bankası’na yapılacak.

Başvuru yapılırken Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalanacak.

Sözleşme imzalanırken daire bedelinin en az yüzde 10’u kadar peşinat alınıyor.

Borç bakiyesi ve aylık taksitler her yıl Ocak ve Temmuz’da iki kez memur maaş artışına göre zamlanıyor.

Evi alanlar, 14 gün içinde ceza ödemeden cayma hakkına sahip.