06 Mart 2018 Salı18 C.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:00Güneş 07:24Öğle 13:21İkindi 16:32Akşam 19:07Yatsı 20:26
    • 23°C Adana
    • 13°C Adıyaman
    • 15°C Afyon
    • 11°C Ağrı
    • 8°C Amasya
    • 13°C Ankara
    • 20°C Antalya
    • 10°C Artvin
    • 20°C Aydın
    • 17°C Balıkesir
  • BIST: 117.235 0.25
  • Altın: 161,918 0.21
  • Dolar: 3,7997 -0.28
  • Euro: 4,6921 -0.13

Genç oyuncu hayatını kaybetti!

»
Genç oyuncu hayatını kaybetti!
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan ve birçok dizide usta oyuncularla birlikte rol alan genç oyuncu evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Genç oyuncu hayatını kaybetti! Genç oyuncu hayatını kaybetti! Genç oyuncu hayatını kaybetti!

Olay, dün akşam saat 18.00 sularında Çerkezköy ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kurtlar Vadisi, Filinta ve son olarak Çukur dizilerinde usta oyuncularla birlikte rol alan 2 metre boyunda 35 yaşındaki Harun Kandemir ailesiyle birlikte akşam yemeğini yedikten sonra aniden yere yığıldı. Kandemir’in yere yığıldığını ve hareketsiz yattığını gören ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler ilk incelemelerinde Kandemir’in hayatını kaybettiğini belirledi. Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna götürülen Kandemir’in cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. 

0vrcu_1520317240_4013.jpg

Genç oyuncunun ani ölümü sevenlerini yasa boğarken ailesi sinir krizi geçirdi. Harun Kandemir’in cenazesi bugün ikindi namazı müteakip Çerkezköy Osmanlı Camii'nde kılınacak. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Eşi öldürülen kocadan şok sözler! Devlet...Eşi öldürülen kocadan şok sözler! Devlet...Esenyurt Belediyesi ek hizmet binasındaki kadın cinayetinin perde arkası ortaya çıktı.
İki yıllık cinayet ‘poşet’le çözüldüİki yıllık cinayet ‘poşet’le çözüldüAli Aydın’ın katilini arayan polisler, kamera kaydında görünen poşetten yola çıkarak cinayet şüphelisine ulaştılar. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı
BTK'dan vatandaşa kritik uyarı! Mikrofonu kapatınBTK'dan vatandaşa kritik uyarı! Mikrofonu kapatınBilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, vatandaşları casus uygulamalara karşı uyararak, “Uygulamalarınızın kamera ve mikrofonunuza erişimini kapatın. Bilmediğiniz uygulamaları yüklemeyin” dedi
Genç oyuncu hayatını kaybetti!Genç oyuncu hayatını kaybetti!Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan ve birçok dizide usta oyuncularla birlikte rol alan genç oyuncu evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Sanatçılar Mehmetçik'le buluştuSanatçılar Mehmetçik'le buluştuİstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları canı pahasına ülkemizin sınırlarını koruyan askerimizle kucaklaşmak için Hatay’da…
"PYD/PKK 25 bin Kürt genci öldürdü""PYD/PKK 25 bin Kürt genci öldürdü"Polis Akademisi Öğretim Üyesi ve Ortadoğu Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Şahin, "PKK, PYD ve YPG'nin alanda yürütmüş olduğu terör faaliyetinden dolayı öldürülen Kürt genci sayısı 25 binin üzerinde." dedi.
  • Kargodan gelen koliyi açan 14 kişi hastanelik05 Mart 2018 Pazartesi 18:10
  • Ehliyetler için önemli uyarı05 Mart 2018 Pazartesi 17:40
  • 150 yıldır çözülemedi! 500 mirasçısı var...05 Mart 2018 Pazartesi 14:50
  • Kenan Sofuoğlu'ndan şok karar!05 Mart 2018 Pazartesi 12:48
  • 14 yıl sonra anne cinayetini çözdü! Flaş gelişme05 Mart 2018 Pazartesi 11:29
  • 11 kanala talimat: Türk dizilerini yayından kaldırın05 Mart 2018 Pazartesi 11:11
  • Meteoroloji uyardı! Gece saatlerine dikkat05 Mart 2018 Pazartesi 09:14
  • Vahşet! Genç kadının cesedi böyle bulundu05 Mart 2018 Pazartesi 09:12
  • Çeyreği istemişti: Evlenmeyen oğuldan olay sözler!05 Mart 2018 Pazartesi 09:10
  • Müdür amire ceza kesti!05 Mart 2018 Pazartesi 09:09
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri