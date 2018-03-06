Genç oyuncu hayatını kaybetti!

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan ve birçok dizide usta oyuncularla birlikte rol alan genç oyuncu evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saat 18.00 sularında Çerkezköy ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kurtlar Vadisi, Filinta ve son olarak Çukur dizilerinde usta oyuncularla birlikte rol alan 2 metre boyunda 35 yaşındaki Harun Kandemir ailesiyle birlikte akşam yemeğini yedikten sonra aniden yere yığıldı. Kandemir’in yere yığıldığını ve hareketsiz yattığını gören ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler ilk incelemelerinde Kandemir’in hayatını kaybettiğini belirledi. Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna götürülen Kandemir’in cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Genç oyuncunun ani ölümü sevenlerini yasa boğarken ailesi sinir krizi geçirdi. Harun Kandemir’in cenazesi bugün ikindi namazı müteakip Çerkezköy Osmanlı Camii'nde kılınacak.