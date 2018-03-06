'Türk' hamlesinin altından bakın kim çıktı!

Dubai merkezli MBC televizyon grubunun Türk dizilerini kaldırması kararı tartışmalara konu olurken, dizilerin kaldırılma nedenine ilişkin kirli bir anlaşma ortaya çıktı.

Türk dizileri Arap coğrafyasında oldukça büyük bir popülariteye sahip. Eski ve yeni dizilerin kanalara büyük reytingler getirerek izlendiği programlar MBC medya grubu tarafından yayından kaldırılmış, neden ise belirtilmemişti.

Bu konular bir kenarda tartışılmaya devam edilirken Suudi Arabistan'ın Kral olmaya hazırlanan veliaht prensi Selman ile MBC grup başkanı arasındaki ilginç bir bağlantı ortaya çıktı.

TUTUKLULAR ARASINDAYDI

Suudi Arabistan'da geçtiğimiz kasım ayında gerçekleştirilen yolsuzluk operasyonları arasında üst düzey isimler, bürokratlar, prensler, bakanlar ve şirket patronları da bulunuyordu. O tutuklamalar arasında da MBC Grup Başkanı Velid el-İbrahim'in de bulunduğu ortaya çıktı. MBC'nin Başkanı'nın Kasım ayında Riyad'da tutuklandığı belirtildi.

ANLAŞMA TÜRK DİZİLERİ ÜZERİNE

Tıpkı diğer isimlerle yapılan maddi ve siyasi anlaşmalar karşılığında taahhüt belgelerine attırılan serbest kalma imzalarının el-İbrahim için de bu yöntem üzerine uygulandığı ortaya çıktı.

Serbest bırakmadan yalnızca birkaç gün sonra Selman'ın emriyle MBC Grup Başkanı'nın serbest bırakılması akıllara "anlaşma Türk dizileri üzerine miydi?" sorusunu getirdi.

350 MİLYON DOLARLIK YARIŞ

Türk dizileri, son dönemde yakaladığı başarılı ivmeyle 140’dan fazla ülkeye ihraç edilip 350 milyon dolarlık bir sektör hacmine ulaştı. Türk dizilerinin ihracatta ABD’den sonra ikinci sırada yer aldığı belirtilirken, Suudi Arabistan'ın da pastadan pay alabilmek için Türk dizilerinin önünü kestiği belirtiliyor.