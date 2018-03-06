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Bakan müjdeyi verdi! Bu yıl yapılacak

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Üç Katlı Büyük İstanbul Tüneli’ni bu yıl YİD modeliyle ihale edeceklerini söyleyen Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, “Bu model ilk defa raylı sistemi de içine alacak” dedi
Bakan müjdeyi verdi! Bu yıl yapılacak
Bakan müjdeyi verdi! Bu yıl yapılacak Bakan müjdeyi verdi! Bu yıl yapılacak Bakan müjdeyi verdi! Bu yıl yapılacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli'ne ilişkin sondajların yapıldığını, etüt proje çalışmalarının ise devam ettiğini ifade ederek, mühendislik çalışmalarının bitirilmesine bağlı olarak bu yıl içinde Yapİşlet- Devret (YİD) modeliyle ihale edileceğini söyledi. İlk defa raylı sistemi de içine alan bir YİD modelini öngördüklerine dikkat çeken Arslan, raylı sistemlerde bu modelin uygulanmasının kolay olmadığını, karayoluyla birlikte olacağı için uygulanabilir hale geldiğini bildirdi. Dünya Mobil Kongresi için bulunduğu Barselona'da bir grup gazeteciyle sohbet eden Arslan, 3 Katlı Tünel'in de destekleneceği raylı sistem yatırımlarının çok pahalı olduğuna işaret ederek, "Karayolu geçişini de barındırdığı için YİD modeline uygun hale gelecek. Bunu mühendislik çalışmalarımız sonucunda kararlaştıracağız" dedi.

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PİST UÇAK İNER HALE GELDİ

Bakan Arslan, İstanbul Yeni Havalimanı'nın ilk etabının 29 Ekim 2018'e yetişmesine ilişkin herhangi bir sıkıntının söz konusu olmadığının altını da çizdi. 25 Şubat'ta birinci pistin uçak inebilir hale geldiğine işaret eden Arslan, "Bir tek gece uçuşu için ışıklandırması ve enerji verilmesi gerekiyordu, onu da yaptık. 24 saatlik periyodda o piste uçak inebilir hale geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız ilk uçuşu yapabilir mi? diye teklifimiz vardı ancak uçak hazır olduğu halde böyle bir organizasyon gerçekleşmedi. Havalimanı açılmadan önce Cumhurbaşkanımızı davet edeceğiz. Hem pisti kullanacağız hem de terminalimizde çok ciddi ilerlemeler var onu inceleyeceğiz" diye konuştu.

RTÜK KARAR ALACAK BTK UYGULAYACAK

Arslan, internet ortamındaki yayınları yasaklamak gibi bir düşüncenin olmadığını bildirdi. Bu konuda her türlü altyapının BTK'da olduğunu, RTÜK tarafından gerekli denetimlerin yapılacağını dile getiren Arslan, "Bundan sonra RTÜK, gerekli çalışmayı yapacak. Kararları alacak, uygulamayı BTK yapacak" dedi.

TOKİ YAPACAK

Kanal İstanbul projesinin çok sayıda bakanlık ve kurumla birlikte yürütüleceğinin altını çizen Arslan, “Güzergâhta kentsel dönüşüm için TOKİ devrede olacak. Tarıma elverişli alanlar ayrıca değerlendirilecek. Rüzgâr türbinleri ve enerji nakil hatları için ayrı planlama yapılacak” dedi.

17 KİLOMETRELİK SONDAJ

Tatlı su havzalarının etkilenmemesi için de özel sistem kurulacağını anlatan Bakan Arslan, “Kanaldan gelecek tuzlu suyun tatlı su ile karışmaması için tedbir alınacak. 17 kilometre sondaj yaptık. Amaç zeminin yapısını öğrenmek ve ona göre proje geliştirmek. Geçirgenliği önlemek için, tatlı su ile tuzlu suyun karışmaması için, kanal imalatı yapılırken, havuz sistemi gibi bir sistem kurulacak. Kanalda betonarme sistem kullanılacak ve özel malzeme enjekte edilecek” diye konuştu.

ERDOĞAN'I MİSAFİR EDECEK

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme  Bakanı Ahmet Arslan, yeni havalimanının ilk etabının 29 Ekim 2018’e  yetişmesine ilişkin herhangi bir sıkıntının olmadığını söyledi. Arslan, şubat ayında birinci pistin uçakların inebileceği hâle geldiğine işaret etti. Söz konusu pistin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce uygun olduğunun bildirildiğini anlatan Arslan, şunları kaydetti: “Şu  anda 24 saatlik periyotta o piste uçak inebilir hale geldi. ‘Sayın  Cumhurbaşkanımız ilk uçuşu yapabilir mi?’ diye teklifimiz vardı ancak uçak hazır olduğu hâlde böyle bir organizasyon gerçekleşmedi. Pistimiz hazır, gerisi sayın  Cumhurbaşkanımızın takdiri diye belirtmiştik, böyle bir şey olmayacağı bize ifade edilmişti. Ancak önümüzdeki dönemde havalimanımız açılmadan önce sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı davet edeceğiz, onlar da ‘olabilir’  dediler.”

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