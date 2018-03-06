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Emekli 355 lira zam için bekliyor!

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Emekli 355 lira zam için bekliyor!
2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak için Anayasa Mahkemesi, Meclis’i adres gösterdi. 50 liradan 355 liraya varan intibak zammı, yasa çıkarılarak yapılabilecek...
Emekli 355 lira zam için bekliyor! Emekli 355 lira zam için bekliyor! Emekli 355 lira zam için bekliyor!

2000 yılından önce emekli olan yaklaşık 2 milyon kişiye yönelik yapılan intibak düzenlemesi, 2000’den sonra emekli olanları da umutlandırmıştı. Öncelikle ombudsmana (kamu denetçisi) taşınan ve haklı bulunan intibak talebi, önce idare mahkemelerine, ardından da Yargıtay’a taşınmış ancak yargı vizesi alamamıştı. Son adres ise Anayasa Mahkemesi olmuştu. Anayasa Mahkemesi, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak zammı için kararını verdi.

YARGI YOLU TÜKENDİ

Yüksek Mahkeme, “Anayasa’nın 148’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlara ilişkin şikayetlerin, bireysel başvuruda incelenemeyeceği belirtilmiştir” diyerek intibak başvurusunu kabul etmedi. Yani emeklilerin beklediği yeni intibak düzenlemesinde yargı yolu tükendi. Sorun, çıkacak yeni kanunla aşılabilecek.

5 MİLYON EMEKLİ

Anayasa Mahkemesi’nin kararının ardından gözler Meclis’e çevrildi. 2000 yılı ve sonrasında emekli olan yaklaşık 5 milyon kişiye intibak, yasal düzenleme yapılarak hayata geçirilebilecek. Düzenleme yapılırsa, milyonlarca emeklinin maaşı yeniden hesaplanacak. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar, önceki intibakta olduğu gibi 355 liraya varan zamlardan yararlanabilecek.

355 LİRA ZAM ORANI

Maaş artışı her emekliye göre değişecek. İlk intibaktan yaklaşık 2 milyon SSK’lı yararlandı. Maaşlarda 50 ile 355 lira arasında artış yaşandı. Yeni intibak hayata geçerse, yaklaşık 5 milyon kişi yararlanacak. Zam oranının da ilk intibaktaki gibi 355 liraya varan tutarda olması bekleniyor.

NELER YAPILABİLİR?

 Maaş hesaplamalarında ve aylık bağlanma oranlarındaki farklılıkların giderilmesi dışında emeklilerin beklediği bazı intibak konuları da bulunuyor. SGK çatısı altında birleşmesine rağmen kurumlara göre hâlâ farklı uygulamalar yapılıyor. Bunlar da şöyle sıralanabilir: Bağkur ve SSK arasındaki prim farkının giderilmesi. Bağkurlu’lar 9 bin gün prim öderken SSK’lılar yıla göre 5 bin ile 5 bin 900 günle hatta 3 bin 600 günle bile emekli olabiliyor. Tüm emeklilerin toplu sözleşmeyle zamlarının belirleneceği bir sistem kurulmalı.

'KAÇINILMAZ OLDU'

Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün’e ‘Maaşlar arasındaki uçurum nasıl kapanır’ diye sorduk. İşte yanıtı: “Zamlara rağmen hâlâ bir maaş arasında standart yok. Bunun nedeni de yıllardır dikkat çektiğimiz, intibak düzenlemesinin bir türlü ve ısrarla yapılamamış olması. 2000 yılı öncesi emeklilerimiz bir nebze de olsa rahatladı. 2000 sonrası emeklilerimiz için de intibak yapılması şart oldu. Hatta mecbur. Hatta kaçınılmaz. TBMM’nin bu adaletsizliği ortadan kaldıracak kalıcı bir intibak düzenlemesini bir an önce yapması şart.”

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