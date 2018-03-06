Altın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatı

Altının bir kaç günkü yükselişi sürüyor Bugün çeyrek altın kaç lira? ve Gram altın ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. 6 Mart Salı 2018 altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükselişi durdu. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları gündemdeki gelişmelere göre yükseliş ve düşüşler yaşıyor. Düğünlerin, doğumların ve birçok kültürel öğenin de parçası haline gelmiş olan altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Altın 161-162 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'da ise çeyrek altın kaç lira? İşte küçük ve büyük altın fiyatları.

GRAM ALTIN NE KADAR?

161,86 liradan alınırken, 161,91 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 259,38 liradan alınırken 265,25 liradan satılıyor. Yarım altın da 517,14den alınırken 530,50 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

1075,00 liradan alınıp 1087,00 liradan alıcı buluyor. Ziynet 2,5 da 2593,81 liradan alınırken 2634,65 liradan satılıyor.