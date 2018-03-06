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“İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.”
(Âl-i İmran / 104)
“Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder”
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İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması
Türkiye'den çok sert tepki! Saçmalamaya...
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GÜNCEL
06.03.2018 10:39
Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy, "Pentagon Sözcüsü saçmalamaya devam ediyor. PYD/YPG'nin PKK bir parçası olduğu ortaya konuldu" dedi.
AYRINTILAR GELECEK...
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