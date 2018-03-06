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ABD'den İran'a tehdit: Eğer düzeltilmezse...

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ABD'den İran'a tehdit: Eğer düzeltilmezse...
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, "İran'la yapılan nükleer anlaşma önümüzdeki aylarda düzeltilmezse ABD anlaşmadan bir an önce çekilecek." dedi.
ABD'den İran'a tehdit: Eğer düzeltilmezse... ABD'den İran'a tehdit: Eğer düzeltilmezse... ABD'den İran'a tehdit: Eğer düzeltilmezse...

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD'deki "İsrail yanlısı hareketlerin en büyük toplantısı'' olarak görülen ve geçen pazar günü başlayan AIPAC 2018 Konferansı'nda konuştu.

Tehlikeli provokasyonların, ABD, İsrail ve müttefikleri tarafından gözardı edilmeyeceğini belirten Pence, "İran'la yapılan nükleer anlaşma önümüzdeki aylarda düzeltilmezse ABD anlaşmadan bir an önce çekilecek." ifadesini kullandı.

 

Pence, ABD'nin "İran'ın diğer bölgelerdeki agresif tavırlarına karşı" mücadele edeceğini dile getirerek, "DEAŞ'ın mağlubiyetinin İran'ın zaferine dönüşmesine müsaade etmeyeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Başkan Yardımcısı Pence, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasına da değindi.

Trump'ın, verdiği sözden fazlasını yerine getirdiğini kaydeden Pence, "Bu yıl mayıs ayında ABD'nin Kudüs'teki elçiliğini açacağız. Trump'ın kararı, ABD'nin menfaatleri ve aynı zamanda barışın çıkarları adına alınmış bir karardı. Gerçekleri hikayelere tercih ettik ve gerçekler kalıcı barışın sağlanmasının ana kaynaklarıdır." diye konuştu.

"BM'DEKİ BİRÇOK ÜLKE İSRAİL'E SATAŞIYOR"

Konferansta katılımcılara seslenen ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley de BM'deki İsrail algısıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

BM'deki birçok ülkenin İsrail'e "sataştığını" öne süren Haley, şunları kaydetti:

"BM'de ve BM'nin ilgili diğer kurumlarında İsrail'e sıkça sataşılıyor. İsrail'i sevmeyen ülkeler sataşıyor çünkü sataşmalarının bir karşılığını görmüyorlar. Fakat bu bana uymuyor. BM vaktinin büyük bir bölümünü sadece bir ülkeyi hedef alarak geçiriyor. Fakat biz artık bunu kabul etmeyeceğiz."

ABD Başkanı Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma ve ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını açıklaması hem ABD içinde hem de uluslararası kamuoyunda ciddi eleştire sebep olmuştu.

Özellikle AIPAC, İftira ve İnkarla Mücadele Birliği (ADL), Amerika Ortodoks Yahudi Cemaati Birliği, Cumhuriyetçi Yahudi Koalisyonu, Amerika Siyonist Organizasyonu ve Amerikan Siyonist Hareketi gibi ABD'deki önemli Yahudi kuruluşları ise bu karara desteklerini açıklamıştı.

Ayrıca, Yahudi çevreler kadar Kudüs kararında Evanjelik Hristiyanların ve ABD Başkan Yardımcısı Pence'in siyasi etkisinin de önemli rol oynadığı gündeme gelmişti.

Sıkı bir Evanjelik olan Pence'in, Trump'ın seçim kampanyası döneminde bu çevrelerin desteğini almasında oldukça etkili rol oynadığı biliniyor.

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