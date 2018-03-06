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Kıskaç altına alınan PKK'lılara destek konvoyu

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Kıskaç altına alınan PKK'lılara destek konvoyu
Afrin'de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nda PKK'lı teröristler TSK ve ÖSO'nun operasyon gerçekleştirdiği PKK'lılara destek için Tel Abyad, Münbiç ve Kobani'den terörist konvoyları yola çıktı.
Kıskaç altına alınan PKK'lılara destek konvoyu Kıskaç altına alınan PKK'lılara destek konvoyu Kıskaç altına alınan PKK'lılara destek konvoyu

TSK ve ÖSO askerlerinin Afrin topraklarına ince ince işlediği Zeytin Dalı Harekatı başarılı bir şekilde devam ediyor.

Bölgede Afrin merkezine yalnızca 15 kilometre mesafede bulunan Türk orduları, merkezde mevzilenen teröristlere korku salmaya devam ederken, bölgede zor durumda kalan PKK'lılara Suriye'nin muhtelif terör bölgelerinden yardım geliyor.

KAMIŞLI-MÜNBİÇ-KOBANİ

Suriye'de iç savaşı kullanarak ABD'nin desteği ile üslenen PKK'lı teröristler Tel Abyad, Münbiç ve Kobani'ye konuşlanmışlardı. Buraları adeta halktan gasp ederek terör yuvası haline çeviren PYD/PKK'lılar, yeni hedefleri olan Afrin'de oyunu bozan Türkiye'ye karşı birlik olup yığınlar halinde Afrin'e gidiyorlar.

Özellikle petrol bölgeleri, ve kritik yerlerde bulunan kentlerde üslendiği bilinen teröristlerin, Afrin'i kaybetmemek için buraları boşalttığı ve konvoylar halinde Afrin'e gittiği görülüyor.

Afrin'e giden konvoylar arında tel Abyad ve Haseke'den yola çıkanlar da var.

PENTAGON DOĞRULADI

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'da konuya ilişkin Pazartesi akşam saatlerinde açıklama yaptı.

Pentagon sözcülerinden Binbaşı Adrian Rankine-Galloway, ABD ordusunun Suriye Demokratik Güçleri (SDG) bünyesindeki bazı savaşçıların DEAŞ'a karşı açılan cephelerden ayrıldığına tanık olduğunu açıklarken, "SDG bünyesinde savaşan bazı savaşçılar, muhtemelen Afrin'deki savaşa katılmak üzere Orta Fırat Vadisi'nde yürütülen operasyonlardan çekilmeye karar verdi" dedi.

DEAŞ UNUTULDU!

ABD'nin özellikle DEAŞ konusunda Zeytin Dalı Harekatı'na karşı geldiği ve bölgedeki teröristlerin DEAŞ ile çatıştığını her fırsatta bahane ederken, bugün gelinen noktada DEAŞ'ın unutulduğu, ABD'nin dahi DEAŞ'ı önemsemediği gözler önüne serildi.

Zira Pentagon sözcüsü'nün yaptığı açıklama da artık bölgedeki endişenin DEAŞ'ı unutturduğunu gösteriyor. TSK ve ÖSO orduları ise gelecek olan konvoyu dört gözle karşılamayı bekliyor; tıpkı rejim, PKK, PYD, YPG, YPJ, HPC ve diğer terör unsurlarına yaptığı gibi...

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Kıskaç altına alınan PKK'lılara destek konvoyuKıskaç altına alınan PKK'lılara destek konvoyuAfrin'de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nda PKK'lı teröristler TSK ve ÖSO'nun operasyon gerçekleştirdiği PKK'lılara destek için Tel Abyad, Münbiç ve Kobani'den terörist konvoyları yola çıktı.
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