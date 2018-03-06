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Devlet Bahçeli'den çok önemli açıklamalar

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MHP lideri Devlet Bahçeli grup toplantısında partililere seslendi.
Devlet Bahçeli'den çok önemli açıklamalar
Devlet Bahçeli'den çok önemli açıklamalar Devlet Bahçeli'den çok önemli açıklamalar Devlet Bahçeli'den çok önemli açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları:

Gazi Mustafa Kemal ne diyor: Dünyadaki en güzel şeyleri kadınlar yapar. Her kadın ve çocuk istismarı insanlığa ihanettir. Hiçbir ihanet cezasız kalmaz. 

 

Türkiye esneme göstermeden alttan almadan dik ve cesur duruşunu sergilemektedir. İman ve vatan sevgisi milli iradeyi canlı tutmaktır.  45 günü geride bırakan Zeytin Dalı harekatı büyük bir başarıyla devam etmektedir. Ayyıldızlı bayrak Raco'ya dikilmiştir. Afrin'e ulaşan karayolları kontrol altına alınmıştır. 

Zalim Esad'ın kendine bağlı birliklerin Afrin'e gelmesi teröristlerle Şam yönetiminin ortaklığını gözler önüne serdi. 

Besmeleyle sıkılan kurşun, Allah Allah nidalarıyla atılan her bomba menziline ulaşacaktır. Esed insanlığın gözü önünde katliam yapmaktadır. 

Türkiye'ye iftira atan iç ve dış mihraklar Türkiye'nin sivil hassasiyetini ne zaman idrak edecekler. Teröristler yaşlı çoluk çocuk arkasına saklanmasa kahramanlarımızla kim baş edebilirdi? Canilerin köstebek gibi oraya, buraya saklanması boşunadır. Topraklarını kana ve işgale terkeden Esad hangi yüzle konuşmaktadır? Yaklaşık 400 bin kişi Doğu Guta'da açık cezaevindedir. Suriye'de kötüleşen durum karşısında BM 26 Şubat itibarıyla en az 30 gün süreyle ateşkes ilan etmiştir. Esad'ın saldırılarının durdurulması hedeflenmiştir. Durduruldu mu hayır, duracak gibi mi, hayır. Doğu Guta'da ateşkes ilan ediliyor. Esad aralarında çocukların da bulunduğu 700 kişi katlediyor, hem de bunu dünyanın gözü önünde yapıyor. Halep oradaysa, arşın Ankara'dadır. Ya ABD'li sözcülere ne demeli bunların zilletini nasıl izah etmeli. Diyor ya Fuzuli, Diploma cehaleti alır, eşeklik baki kalır. Hamurunda varsa insanın eşeklik baki kalır. BM ateşkes raporunda Afrin'e en ufak bir atıf yoktur. Olsa ne yazacaktır. Türkiye bir savaşın tarafı değildir. BM haklarımızı yerine getiriyoruz. ABD'nin BM kararını çarpıtması hezeyandır."

Türkiye'ye Münbiç'in yarı yarıya kontrol edilmesini teklif eden ABD yanlıştadır. YPG/PKK'yı Fırat'ın doğusuna gizlemek her şeyi çözecek midir. Fırat'ın doğusuna geçince sütten çıkmış kaşık mı olacaktır. Bu işin doğusu, batısı yoktur. Afrin temizlenir temizlenmez, Membiç gündeme alınmalı teröristler kovalanmalı. Fırat'ın kıyılarına hepsi gömülmelidir. İhanete merhamet zaaf doğuracaktır. Silah sevkıyatları sürerken YPG'lilere ulu orta bomba eğitimi vererek sosyal medyadan paylaşım yapmaktadır. Pasifikteki Guam adasında eğitim alan teröristler bölgeye tetikçi olarak giderilmektedir. Çevremizde ajandan geçilmemektedir. Onlarca ülkelerden gelen istihbarat ajanları kanlı arayışları için YPG'ye katılmışlardır. Son hain yok edilene kadar geri adım atmak, durmak seçenek dışıdır. "

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