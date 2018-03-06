Emeklilik için 48 ay vadeli kredi

SGK’ya borcu nedeniyle emekli olamayanlar için kredi sistemi başladı. Tüm şartları yerine getirenler borçları ya da doğum ve askerlik borçlanması için kredi alıp emekli olabilecek

Bağ-Kur kapsamında olup kendi işini yapan ya da çiftçilikle uğraşan yüzbinlerce vatandaş zaman zaman primlerini ödeyemiyor. Daha sonra bu borç birikiyor ve belli bir miktara ulaşıyor. Emeklilik ile ilgili şartları tamamlamalarına rağmen borçları olduğu için de maaş bağlanmıyor. Toplu para da hemen bulunamadığı için vatandaş mağdur oluyor.

Faruk Erdem'in haberine göre İşte buradan yola çıkan Sosyal Güvenlik Kurumu Ziraat Bankası ile protokol imzalayarak sorunu çözdü. Bu emeklilik için kredi başvuruları da başladı. Bu konuda aklınıza takılan soruların cevapları şöyle:

Kredi sistemi kimler için geçerli?

Emeklilik için yaş ve yıl şartını tamamlamış, ancak prim ve Genel Sağlık Sigortası borcu olan Bağ-Kurlular (Kendi nam ve hesabına çalışan esnaf, sanatkar ve çiftçiler). Emeklilik için yıl ve yaş şartını tamamlamış ancak eksik primi olup bunu borçlanma ile (doğum veya askerlik) kapatacak durumdaki sigortalılar. Dondurulmuş Bağ-Kur sürelerini ihya ettiğinde emekli olabilecek sigortalılar.

Kredinin şartları neler?

Sosyal Güvenlik Kurumu sistem için Ziraat Bankası ile anlaşma imzaladı. Buna göre aylık 1.28 faiz oranı ve 48 aya varan vade ile borç miktarı para kredi olarak verilecek. Geri ödemeler ise emekli maaşından taksitler halinde kesilecek. Emekli isterse taksit tutarını bağlanacak maaş tutarının yüzde 90'ına kadar çıkarabilecek. Böylece borcu daha erken bitirecek. Vadenin süresine emekli karar verecek.

Kredi alırken herhangi bir dosya masrafı ya da komisyon tahsil edilmeyecek. Kredi limiti kesinleşmiş sigorta prim borcu tutarı kadar olacak.

Sicili bozuk olanlar ne yapacak?

Yetkililer bu kredi verilirken sicil sorgusu yapılmayacağını açıkladı. Böylece normal şartlarda bankalardan kredi alamayanlar da yararlanacak.

Zaten geri ödemeler maaştan olacağı için bir teminat gösterilmesi de gerekmeyecek.

Başvurular nasıl yapılacak?

1)Vatandaşlar, öncelikle prim/borçlanma tutarlarının ne kadar olduğunu ve sigorta prim borçlarını ödemeleri halinde yaşlılık aylığına hak kazanıp kazanamayacaklarını, kazanmaları durumunda bağlanacak yaşlılık aylık tutarının ne kadar olduğunu öğrenebilmek için SGK il/merkez müdürlüklerine başvuracak,

2)Söz konusu bilgileri içeren form ile Ziraat Bankası şubelerine gidilecek.

3)Kullandırılan kredi tutarının vadesiz hesabında tutulduğunu gösteren, bankaca düzenlenen yazı ile birlikte SGK il/merkez müdürlüklerine yaşlılık aylığı bağlanması için talepte bulunulacak.

4)SGK il/merkez müdürlüklerince verilen, sigortalının talebinin kabul edildiğini, prim borcunun kurum hesabına aktarılması halinde emekli aylığının bağlanacağını içeren belge, başvuru yapılan şubeye ibraz edildiğinde sigortalının vadesiz hesabında bekleyen tutar, kuruma aktarılacak.

Başvuru süresi var mı?

Yapılan protokol 3 ay için geçerli. 3 ay içinde başvuru yapmak gerekiyor. Ancak iki defa uzatılma ihtimali de bulunuyor.

Fakat uzatmayı beklemeden 3 ay içinde başvurmak en iyisi. Bunun için 1 Mart'tan itibaren başvurular başladı.



Son başvuru tarihi ise 31 Mayıs 2018 olacak.