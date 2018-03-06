06 Mart 2018 Salı18 C.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:00Güneş 07:24Öğle 13:21İkindi 16:32Akşam 19:07Yatsı 20:26
    • 23°C Adana
    • 13°C Adıyaman
    • 15°C Afyon
    • 11°C Ağrı
    • 8°C Amasya
    • 13°C Ankara
    • 20°C Antalya
    • 10°C Artvin
    • 20°C Aydın
    • 17°C Balıkesir
  • BIST: 117.235 0.25
  • Altın: 161,918 0.21
  • Dolar: 3,7997 -0.28
  • Euro: 4,6921 -0.13

Emeklilik için 48 ay vadeli kredi

»
Emeklilik için 48 ay vadeli kredi
SGK’ya borcu nedeniyle emekli olamayanlar için kredi sistemi başladı. Tüm şartları yerine getirenler borçları ya da doğum ve askerlik borçlanması için kredi alıp emekli olabilecek
Emeklilik için 48 ay vadeli kredi Emeklilik için 48 ay vadeli kredi Emeklilik için 48 ay vadeli kredi

Bağ-Kur kapsamında olup kendi işini yapan ya da çiftçilikle uğraşan yüzbinlerce vatandaş zaman zaman primlerini ödeyemiyor. Daha sonra bu borç birikiyor ve belli bir miktara ulaşıyor. Emeklilik ile ilgili şartları tamamlamalarına rağmen borçları olduğu için de maaş bağlanmıyor. Toplu para da hemen bulunamadığı için vatandaş mağdur oluyor.

Faruk Erdem'in haberine göre İşte buradan yola çıkan Sosyal Güvenlik Kurumu Ziraat Bankası ile protokol imzalayarak sorunu çözdü. Bu emeklilik için kredi başvuruları da başladı. Bu konuda aklınıza takılan soruların cevapları şöyle:

 

Kredi sistemi kimler için geçerli?

Emeklilik için yaş ve yıl şartını tamamlamış, ancak prim ve Genel Sağlık Sigortası borcu olan Bağ-Kurlular (Kendi nam ve hesabına çalışan esnaf, sanatkar ve çiftçiler). Emeklilik için yıl ve yaş şartını tamamlamış ancak eksik primi olup bunu borçlanma ile (doğum veya askerlik) kapatacak durumdaki sigortalılar. Dondurulmuş Bağ-Kur sürelerini ihya ettiğinde emekli olabilecek sigortalılar.

Kredinin şartları neler?

Sosyal Güvenlik Kurumu sistem için Ziraat Bankası ile anlaşma imzaladı. Buna göre aylık 1.28 faiz oranı ve 48 aya varan vade ile borç miktarı para kredi olarak verilecek. Geri ödemeler ise emekli maaşından taksitler halinde kesilecek. Emekli isterse taksit tutarını bağlanacak maaş tutarının yüzde 90'ına kadar çıkarabilecek. Böylece borcu daha erken bitirecek. Vadenin süresine emekli karar verecek.
Kredi alırken herhangi bir dosya masrafı ya da komisyon tahsil edilmeyecek. Kredi limiti kesinleşmiş sigorta prim borcu tutarı kadar olacak.

Sicili bozuk olanlar ne yapacak?

Yetkililer bu kredi verilirken sicil sorgusu yapılmayacağını açıkladı. Böylece normal şartlarda bankalardan kredi alamayanlar da yararlanacak.
Zaten geri ödemeler maaştan olacağı için bir teminat gösterilmesi de gerekmeyecek.

Başvurular nasıl yapılacak?

1)Vatandaşlar, öncelikle prim/borçlanma tutarlarının ne kadar olduğunu ve sigorta prim borçlarını ödemeleri halinde yaşlılık aylığına hak kazanıp kazanamayacaklarını, kazanmaları durumunda bağlanacak yaşlılık aylık tutarının ne kadar olduğunu öğrenebilmek için SGK il/merkez müdürlüklerine başvuracak,

2)Söz konusu bilgileri içeren form ile Ziraat Bankası şubelerine gidilecek.

3)Kullandırılan kredi tutarının vadesiz hesabında tutulduğunu gösteren, bankaca düzenlenen yazı ile birlikte SGK il/merkez müdürlüklerine yaşlılık aylığı bağlanması için talepte bulunulacak.

4)SGK il/merkez müdürlüklerince verilen, sigortalının talebinin kabul edildiğini, prim borcunun kurum hesabına aktarılması halinde emekli aylığının bağlanacağını içeren belge, başvuru yapılan şubeye ibraz edildiğinde sigortalının vadesiz hesabında bekleyen tutar, kuruma aktarılacak.

Başvuru süresi var mı?

Yapılan protokol 3 ay için geçerli. 3 ay içinde başvuru yapmak gerekiyor. Ancak iki defa uzatılma ihtimali de bulunuyor.
Fakat uzatmayı beklemeden 3 ay içinde başvurmak en iyisi. Bunun için 1 Mart'tan itibaren başvurular başladı.

Son başvuru tarihi ise 31 Mayıs 2018 olacak.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Spekülatif kurda banka eli şüphesiSpekülatif kurda banka eli şüphesiMerkez Bankası'nın düzenlediği Türk Lirası Uzlaşmalı Vadeli Döviz ihalelerinin 36’sına, bankalar kurun artacağı öngörüsüyle yüksek teklif verdi.
Bakan müjdeyi verdi! Bu yıl yapılacakBakan müjdeyi verdi! Bu yıl yapılacakÜç Katlı Büyük İstanbul Tüneli’ni bu yıl YİD modeliyle ihale edeceklerini söyleyen Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, “Bu model ilk defa raylı sistemi de içine alacak” dedi
THY'den 2017 karını açıkladıTHY'den 2017 karını açıkladıTürk Hava Yolları, 2017 yıl sonunda 639 milyon lira net dönem karı elde etti.
Taksiler 1 ay boyunca yüzde 50 indirimliTaksiler 1 ay boyunca yüzde 50 indirimliBir start-up girişim olan @Taksi, 5 Mart ile 4 Nisan tarihleri arasında gerçekleştireceği kampanya ile yapılacak yolculuklarda kullanıcılarına yüzde 50 indirim uygulanacak
İthal karpuz ve kavun el yakıyorİthal karpuz ve kavun el yakıyorİzmit'te, ithal kavunun kilosu 14 liradan, karpuzun kilosu ise 8.5 liradan satılıyor.
Emeklilik için 48 ay vadeli krediEmeklilik için 48 ay vadeli krediSGK’ya borcu nedeniyle emekli olamayanlar için kredi sistemi başladı. Tüm şartları yerine getirenler borçları ya da doğum ve askerlik borçlanması için kredi alıp emekli olabilecek
  • Dolar güne nasıl başladı? İşte ilk rakamlar...06 Mart 2018 Salı 10:38
  • Altın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatı06 Mart 2018 Salı 10:37
  • Emekli 355 lira zam için bekliyor!06 Mart 2018 Salı 10:37
  • 3 milyon emekliye ucuz ev müjdesi06 Mart 2018 Salı 10:17
  • Sınır duvarında iki yerli buluş06 Mart 2018 Salı 07:50
  • Devletten işini kurmak isteyene 500 bin euro hibe06 Mart 2018 Salı 07:40
  • Büyük müjde! Faturada yeni dönem başlıyor06 Mart 2018 Salı 07:20
  • Sistem devrede! 6 günde tamamlanacak06 Mart 2018 Salı 07:15
  • Ortak fon oluşturdular! Bakın ne yapacaklar..05 Mart 2018 Pazartesi 18:45
  • Rusya'dan flaş karar: İzin verdi!05 Mart 2018 Pazartesi 18:30
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri