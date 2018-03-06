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ABD'li kongre üyesinden tarihi tespit!

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ABD'li kongre üyesinden tarihi tespit!
Demokrat Parti’nin Pensilvanya 13. Bölge Milletvekili ve Dış İlişkiler Komisyonu Üyesi olan Brendon Boyle, ''Afganistan’da desteklediklerimiz sonradan Usame Bin Ladin’e dönüştü, şimdi aynı yanlışı YPG’yi destekleyerek yapıyoruz.'' dedi.
ABD'li kongre üyesinden tarihi tespit! ABD'li kongre üyesinden tarihi tespit! ABD'li kongre üyesinden tarihi tespit!

ABD yönetiminin Suriye’de DEAŞ bahanesiyle terör örgütü YPG/PKK’ya verdiği destek, kongreüyeleri arasında rahatsızlık yaratmaya devam ediyor. Demokrat Parti’nin Pensilvanya 13. Bölge Milletvekili ve Dış İlişkiler Komisyonu Üyesi olan Brendon Boyle, Suriye’nin yeni dünya savaşının yapıldığı yer haline geldiğini belirterek, ''İran, Rusya, Amerika, Çin... Herkes bu oyunun bir parçası. Bu arada da oradaki insanlar ölüyor, evsiz-yurtsuz kalıyor'' dedi. 

''TERÖR DESTEKLENMEMELİ!''

 

Boyle, ABD’nin Suriye’deki müttefik politikasıyla ilgili de şu çarpıcı açıklamayı yaptı: 

Bazen, siyasette dış politikada kısa vadeli çıkarlar göz önüne alınıyor. Düşmanımın düşmanı dostumdur mantığı var. Bu bana pek doğru gelmiyor. 1980’li yıllarda Ruslar ile savaşsınlar diye bir grubu desteklemiştik. Maddi yardımlarda bulunmuştuk. Bu gruplardan biri daha sonra yolundan saptı. Amerika’ya karşı oldu. Hatta o gruplardan birisi döndü ve Usame Bin Ladin oldu. Şimdi aynısı Türkiye sınırında, Suriye'de oluyor. Bu oldukça yanlış. DEAŞ’i yenmek için bile olsa, terör desteklenmemeli.

TASC’nin Eşbaşkanı Dr. Halil Mutlu, Demokrat Parti Milletvekili Brendan Boyle ve Cumhuriyetçi Parti Milletvekili Brian Fitzpatrick ile bir araya gelerek YPG’yi ve Türkiye’nin hassasiyetlerini anlattı.

''YPG'Yİ GELİN KOMİSYONA ANLATIN''

ABD'de ''Vergilerimizle terör örgütlerini finanse etmeyin'' sloganıyla kampanya başlatan Türk işadamı Murat Güzel ile kampanyanın en önemli destekçilerinden TASC’nin Eşbaşkanı Dr. Halil Mutlu bu kapsamda Demokrat Parti Milletvekili Brendan Boyle ve Cumhuriyetçi Parti Milletvekili Brian Fitzpatrick ile bir araya geldi.

İki isim, aynı zamanda Dış İlişkiler Komisyonu üyesi olan Temsilciler Meclisi üyelerine neden YPG’nin desteklenmemesi gerektiğini anlattı. Görüşme sonrası konuyu anlatıldığı gibi kapsamlı bilmediğini belirten Fizpatrick, Mutlu ve Güzel’i Kongre’ye davet ederek, ''Gelin komite toplantısında bu anlattıklarınızı üyelere de anlatın. Bunlar kongre kayıtlarına geçsin'' dedi. 

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