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BTK'dan vatandaşa kritik uyarı! Mikrofonu kapatın

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BTK'dan vatandaşa kritik uyarı! Mikrofonu kapatın
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, vatandaşları casus uygulamalara karşı uyararak, “Uygulamalarınızın kamera ve mikrofonunuza erişimini kapatın. Bilmediğiniz uygulamaları yüklemeyin” dedi
BTK'dan vatandaşa kritik uyarı! Mikrofonu kapatın BTK'dan vatandaşa kritik uyarı! Mikrofonu kapatın BTK'dan vatandaşa kritik uyarı! Mikrofonu kapatın

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, vatandaşları bu tür casus uygulamalara karşı uyararak, “Uygulamalarınızın kamera ve mikrofonunuza erişimini kapatın. Bilmediğiniz uygulamaları yüklemeyin” diye konuştu.

‘HEPSİ CASUS YAZILIM DEĞİL’

 

Casus yazılımların bazılarının kendisini maskelediğini belirten Sayan, “Bunların hepsi casus yazılım olarak bilinmiyor. Application store’larda normal konuşmalarını kaydetmenize yönelik uygulamalar var. Hangi uygulamayı telefonunuza indirirseniz indirin kameraya, mikrofona, rehbere, fotoğraf galerisi gibi yerlere erişim izni istiyor. Bu izinler vasıtasıyla telefonunuzu aslında başkalarının erişimine açıyorsunuz” diye konuştu. Sayan, söz konusu uygulamaların, belli bir ‘server’a bağlı çalışmadığı için kaldırılmasının da kolay olmadığını vurguladı.

Uzmanların verdiği bilgiye göre casus yazılım olduğunu gizleyen sahte uygulamalarla da kişilerin verileri arşivlenebiliyor. BTK’nın analizi sonucu, e-devlet, HGS, SGK, e-okul gibi popüler isimlere sahip 40 civarındaki uygulamanın 32’si sahte çıktı.

‘ŞİRKETLER DE KULLANIYOR’

Casus yazılımları sadece eşini, çocuğunu takip etmek isteyenlerin değil şirketlerin de kullandığını belirten Sayan, şöyle devam etti: “Şirketler çalışanlarının telefonlarına bu uygulamaları indirerek alışkanlıklarını takip ediyorlar. Kişisel özgürlükler ve sınırları tartışma konusu. Bununla ilgili dünyada da standart yok.”

Sayan, vatandaşlara “Telefonunuza her uygulamayı indirmeyin. İndirdiğiniz uygulamalar için verdiğiniz izinleri kontrol edin” önerisinde bulundu.

HABERTÜRK

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