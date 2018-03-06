İki yıllık cinayet ‘poşet’le çözüldü

İstanbul Şirinevler'de 28 Ocak 2016'da Ali Aydın (39) içinde eşi, ablası, 5 yaşındaki çocuğu ve kuzeninin bulunduğu aracıyla seyir halindeyken, aracının önünü kesen saldırgan tarafından başından tabancayla vurularak öldürülmüştü. Saldırının uyuşturucu çetelerinin savaşlarıyla ilgili olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine soruşturmayı devralan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olay sonrası çevredeki kameralarda yaptıkları incelemelerde katil zanlısının eşkalini belirledi.

Kamera görüntülerinde yüzü tam görülmeyen saldırganı tespit için çalışmasını derinleştiren ekipler, şüphelinin cinayet sonrası metrobüse binerek kaçtığını saptadı. Kamera kayıtlarında, kart basım anı tespit edilen şüphelinin İstanbul kartının Sultanahmet ve Üsküdar tramvay duraklarında kullanıldığı anlaşıldı. Üsküdar'daki kamera kayıtlarında yapılan incelemede cinayet şüphelisinin elinde ünlü bir giyim firmasına ait poşet olduğu görüldü.

740 KİŞİ İNCELENDİ

Üsküdar'daki bir AVM'de mağazası olan firmaya giderek yardım isteyen ekipler, kamera kayıtlarında yaptıkları inceleme sonrası, şüphelinin elinde bulunan poşetteki monttan alanlarınlistesini mağaza yetkililerinden istedi. Aynı monttan satın alan 740 kişinin isimleri ve alışveriş tarihlerini inceleyen ekipler, aradıkları cinayet şüphelisinin Aykut K. olduğunu ortaya çıkardı.

MASKELİ BEŞLER ÇETESİNİN ÜYESİ ÇIKTI

Tespit sonrası şüphelinin ilişkilerini inceleyen ekipler, Aykut K.'nın ‘Maskeli Beşler' adlı hırsızlık çetesinin üyesi olduğunu belirledi. Sarıgazi'de bir çok hırsızlığa karışan çetenin üyeleri E.Ç. ve O.T.'nin cinayetten bir gün önce Şirinevler'de keşif yaptıklarını tespit eden ekipler, geçen hafta 14 adrese yaptıkları baskınlarla katil zanlısı Aykut K. ile birlikte 8 çete üyesini yakaladı. 8 kişiden 5'i emniyetten bırakılırken, olayın tetikçisi ve iki keşifçisi tutuklandı.