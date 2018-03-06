06 Mart 2018 Salı18 C.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:00Güneş 07:24Öğle 13:21İkindi 16:32Akşam 19:07Yatsı 20:26
    • 23°C Adana
    • 13°C Adıyaman
    • 15°C Afyon
    • 11°C Ağrı
    • 8°C Amasya
    • 13°C Ankara
    • 20°C Antalya
    • 10°C Artvin
    • 20°C Aydın
    • 17°C Balıkesir
  • BIST: 117.235 0.25
  • Altın: 161,918 0.21
  • Dolar: 3,7997 -0.28
  • Euro: 4,6921 -0.13

İki yıllık cinayet ‘poşet’le çözüldü

»
İki yıllık cinayet ‘poşet’le çözüldü
Ali Aydın’ın katilini arayan polisler, kamera kaydında görünen poşetten yola çıkarak cinayet şüphelisine ulaştılar. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı
İki yıllık cinayet ‘poşet’le çözüldü İki yıllık cinayet ‘poşet’le çözüldü İki yıllık cinayet ‘poşet’le çözüldü

İstanbul Şirinevler'de 28 Ocak 2016'da Ali Aydın (39) içinde eşi, ablası, 5 yaşındaki çocuğu ve kuzeninin bulunduğu aracıyla seyir halindeyken, aracının önünü kesen saldırgan tarafından başından tabancayla vurularak öldürülmüştü. Saldırının uyuşturucu çetelerinin savaşlarıyla ilgili olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine soruşturmayı devralan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olay sonrası çevredeki kameralarda yaptıkları incelemelerde katil zanlısının eşkalini belirledi.

Kamera görüntülerinde yüzü tam görülmeyen saldırganı tespit için çalışmasını derinleştiren ekipler, şüphelinin cinayet sonrası metrobüse binerek kaçtığını saptadı. Kamera kayıtlarında, kart basım anı tespit edilen şüphelinin İstanbul kartının Sultanahmet ve Üsküdar tramvay duraklarında kullanıldığı anlaşıldı. Üsküdar'daki kamera kayıtlarında yapılan incelemede cinayet şüphelisinin elinde ünlü bir giyim firmasına ait poşet olduğu görüldü.

740 KİŞİ İNCELENDİ

Üsküdar'daki bir AVM'de mağazası olan firmaya giderek yardım isteyen ekipler, kamera kayıtlarında yaptıkları inceleme sonrası, şüphelinin elinde bulunan poşetteki monttan alanlarınlistesini mağaza yetkililerinden istedi. Aynı monttan satın alan 740 kişinin isimleri ve alışveriş tarihlerini inceleyen ekipler, aradıkları cinayet şüphelisinin Aykut K. olduğunu ortaya çıkardı.

MASKELİ BEŞLER ÇETESİNİN ÜYESİ ÇIKTI

Tespit sonrası şüphelinin ilişkilerini inceleyen ekipler, Aykut K.'nın ‘Maskeli Beşler' adlı hırsızlık çetesinin üyesi olduğunu belirledi. Sarıgazi'de bir çok hırsızlığa karışan çetenin üyeleri E.Ç. ve O.T.'nin cinayetten bir gün önce Şirinevler'de keşif yaptıklarını tespit eden ekipler, geçen hafta 14 adrese yaptıkları baskınlarla katil zanlısı Aykut K. ile birlikte 8 çete üyesini yakaladı. 8 kişiden 5'i emniyetten bırakılırken, olayın tetikçisi ve iki keşifçisi tutuklandı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Eşi öldürülen kocadan şok sözler! Devlet...Eşi öldürülen kocadan şok sözler! Devlet...Esenyurt Belediyesi ek hizmet binasındaki kadın cinayetinin perde arkası ortaya çıktı.
İki yıllık cinayet ‘poşet’le çözüldüİki yıllık cinayet ‘poşet’le çözüldüAli Aydın’ın katilini arayan polisler, kamera kaydında görünen poşetten yola çıkarak cinayet şüphelisine ulaştılar. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı
BTK'dan vatandaşa kritik uyarı! Mikrofonu kapatınBTK'dan vatandaşa kritik uyarı! Mikrofonu kapatınBilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, vatandaşları casus uygulamalara karşı uyararak, “Uygulamalarınızın kamera ve mikrofonunuza erişimini kapatın. Bilmediğiniz uygulamaları yüklemeyin” dedi
Genç oyuncu hayatını kaybetti!Genç oyuncu hayatını kaybetti!Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan ve birçok dizide usta oyuncularla birlikte rol alan genç oyuncu evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Sanatçılar Mehmetçik'le buluştuSanatçılar Mehmetçik'le buluştuİstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları canı pahasına ülkemizin sınırlarını koruyan askerimizle kucaklaşmak için Hatay’da…
"PYD/PKK 25 bin Kürt genci öldürdü""PYD/PKK 25 bin Kürt genci öldürdü"Polis Akademisi Öğretim Üyesi ve Ortadoğu Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Şahin, "PKK, PYD ve YPG'nin alanda yürütmüş olduğu terör faaliyetinden dolayı öldürülen Kürt genci sayısı 25 binin üzerinde." dedi.
  • Kargodan gelen koliyi açan 14 kişi hastanelik05 Mart 2018 Pazartesi 18:10
  • Ehliyetler için önemli uyarı05 Mart 2018 Pazartesi 17:40
  • 150 yıldır çözülemedi! 500 mirasçısı var...05 Mart 2018 Pazartesi 14:50
  • Kenan Sofuoğlu'ndan şok karar!05 Mart 2018 Pazartesi 12:48
  • 14 yıl sonra anne cinayetini çözdü! Flaş gelişme05 Mart 2018 Pazartesi 11:29
  • 11 kanala talimat: Türk dizilerini yayından kaldırın05 Mart 2018 Pazartesi 11:11
  • Meteoroloji uyardı! Gece saatlerine dikkat05 Mart 2018 Pazartesi 09:14
  • Vahşet! Genç kadının cesedi böyle bulundu05 Mart 2018 Pazartesi 09:12
  • Çeyreği istemişti: Evlenmeyen oğuldan olay sözler!05 Mart 2018 Pazartesi 09:10
  • Müdür amire ceza kesti!05 Mart 2018 Pazartesi 09:09
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri