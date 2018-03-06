Leipzig'in Portekizli yıldızı Bruma, devre arasında Galatasaray'dan teklif geldiğini açıkladı.
"KALMAK İSTEDİM"
Alman basınından BILD'e açıklamalar yapan Bruma, "Devre arasında Galatasaray transfer durumumu sordu. Ancak benim için söz konusu değildi. Burada kalmak istedim" ifadelerini kullandı.
"İSTANBUL'DAN BİLİYORUM"
Almanya'daki hava şartları hakkında da konuşan Bruma, "İstanbul'dan kar ve soğuğu zaten biliyorum. Geçen yıl kar yağmıştı ancak burada aşırı soğuk var. Antrenman sırasında bazen 3 kat giyiniyorum" dedi.
"DÜZENLİ OYNAMALIYIM"
Dünya Kupası'nda oynamayı hayal ettiğini belirten 23 yaşındaki Portekizli, "Milli takım ve Dünya Kupası, her futbolcu için rüyadır. Ancak bunun için şu an düzenli olarak takımımda iyi oynamaya odaklanmalıyız. Burada çok rahat hissediyorum" şeklinde konuştu.
Sezon başında Galatasaray'dan Leipzig'e transfer olan Bruma, 29 maçta 4 gol attı ve 2 asist yaptı. (Sporx)
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Bruma'dan itiraf! "G.Saray geri istedi"
Leipzig'in Portekizli yıldızı Bruma, devre arasında Galatasaray'dan teklif geldiğini açıkladı.
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