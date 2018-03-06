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ABD'de göçmen protestoları kızıştı

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ABD'de göçmen protestoları kızıştı
ABD'de çocuk yaşta ülkeye yasa dışı yollardan gelmiş yüz binlerce genci ilgilendiren yasal düzenlemeyi protesto edenlere destek veren Amerikalı Müslüman kanaat önderleri, gözaltına alındı.
ABD'de göçmen protestoları kızıştı ABD'de göçmen protestoları kızıştı ABD'de göçmen protestoları kızıştı

Çocuk yaşta ülkeye yasa dışı olarak getirilmiş yaklaşık 700 bin gencin sınır dışı edilmesini öngören ve DACA olarak bilinen düzenleme, ABD Kongre binası içinde ve dışında protesto edildi.

87 kişiye gözaltı

"Sivil itaatsizlik" gerekçesiyle gözaltına alınan 87 gösterici arasında Amerikalı Müslüman kanaat önderlerinden İmam Ömer Süleyman, İmam Davud Velid, İmam Mücahid Fletcher, İmam Talib Şerif, Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Başkanı Nihad Awad, Zahra Billoo ve Linda Sarsour da yer aldı.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılan Müslüman kanaat önderleri, sosyal medya hesaplarından gözaltılarla ilgili yaptıkları anlık paylaşımlarda "adalet ve hakkaniyet" için göstericilere destek verdiklerini vurguladı.

Kanaat önderleri, DACA programının mağduru olan gençlere destek vermeyi sürdüreceklerini dile getirdi.

700 bin gencin durumu belirsiz

ABD'ye Çocukluk Çağında Gelenler İçin Ertelenmiş Eylem (DACA) olarak bilinen düzenleme kapsamında ülkeye yasa dışı olarak girmiş, çoğu Latin kökenli yaklaşık 700 bin gencin 5 Mart'a kadar yasal durumlarını düzenlemeleri ya da ülkeyi terk etmeleri gerekiyor.

DACA programı 2012'de dönemin ABD Başkanı Barack Obama tarafından getirilmiş ve söz konusu gençlere 2 yıl çalışma izni ve diğer yasal imkanlar sağlanmıştı. Kararın anayasaya aykırı olduğunu savunan Donald Trump yönetimi, eylül ayında DACA programını bitirme kararı aldığını açıklamıştı. Düzenlemeyi eylül ayında imzalayan ABD Başkanı Donald Trump, bu gençlerden belirli koşulları sağlayanlara vatandaşlık imkanı verileceğini dile getirmişti.

DACA, ABD Kongresi'nde Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasında henüz çözülememiş bir sorun olarak bekliyor. Yüz binlerce gencin akıbetiyle ilgili belirsizlik Amerikan kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

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