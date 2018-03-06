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2. Dünya Savaşı'nda batan ABD gemisi bulundu

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2. Dünya Savaşı'nda batan ABD gemisi bulundu
İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonya tarafından batırılan ABD'ye ait uçak gemisi USS Lexington’ın enkazı, 76 yıl sonra Mercan Denizi’nde bulundu.
2. Dünya Savaşı'nda batan ABD gemisi bulundu 2. Dünya Savaşı'nda batan ABD gemisi bulundu 2. Dünya Savaşı'nda batan ABD gemisi bulundu

Avustralya Yayın Kurumunda (ABC) yer alan habere göre, 8 Mayıs 1942'de Japonya tarafından torpidoyla batırılan ‘‘Lady Lex’’ lakaplı uçak gemisinin enkazı, Queensland eyaleti açıklarında Mercan Denizi’nde tespit edildi.

Kıyadan 800 kilometre uzaklıkta, denizin 3 bin metre derinliğinde bulunan enkaza, Microsoft'un kurucularından Amerikalı milyarder Paul Allen tarafından finanse edilen ekip ulaştı.

Allen, ABC’ye yaptığı açıklamada, "Cesaret, sebat ve fedakarlıkla ülkemize hizmet eden herkese şükran borçluyuz." ifadelerini kullandı. 
ABD, enkazın görüntü ve resimlerini de yayınladı.

USS Lexington’dan kurtulan denizcilerden Teğmen Harry Binkley Harris'in oğlu ve ABD’nin Pasifik Donanma Komutanı Amiral Harry Harris de enkazın bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Harris, ‘‘USS Lexington'dan sağ kurtulan bir denizcinin oğlu olarak Paul Allen'ı ve Lady Lex'in yerini bulan Araştırma Gemisi Petrel'in keşif ekibini tebrik ederim." dedi.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonya’nın Pasifik’te ilerlemesini durdurmak için ABD’nin diğer uçak gemisi USS Yorktown ile Japon kuvvetlerine karşı savaşa katılan Lady Lex, 8 Mayıs 1942’de torpidoyla vurulmuş, 216 kişilik mürettebat ve 35 uçakla batmıştı.

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