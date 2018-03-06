06 Mart 2018 Salı18 C.Ahir 1439
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Taksiler 1 ay boyunca yüzde 50 indirimli

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Taksiler 1 ay boyunca yüzde 50 indirimli
Bir start-up girişim olan @Taksi, 5 Mart ile 4 Nisan tarihleri arasında gerçekleştireceği kampanya ile yapılacak yolculuklarda kullanıcılarına yüzde 50 indirim uygulanacak
Taksiler 1 ay boyunca yüzde 50 indirimli Taksiler 1 ay boyunca yüzde 50 indirimli Taksiler 1 ay boyunca yüzde 50 indirimli

Yeni taksi çağırma uygulaması @Taksi’nin kullanıcıları düzenlenen kampanya kapsamında BKM Express ile tek seferde 20 TL’ye kadar yapılan ödemelerde yüzde 50 indirimli yolculuk yapabilecek. 5 Mart ile 4 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirecek kampanya, 20 TL ve üzeri yolculukların ödemesi ise 10 TL düşülerek tahsil edilecek. Kampanya dâhilinde uygulanan indirim ödeme esnasında otomatik olarak düşülecek. İndirim, sadece BKM Express ile ödenen İstanbul’daki yolculuklarda geçerli olacak.

İlk 4 bin kişinin yararlanacağı kampanyada aynı kişiler sadece 1 kez yararlanabilecek. Aynı kişinin kampanyadan birden fazla yararlandığının tespiti halinde ödeme iptal edilecek ve indirim geri alınacak. Bu kampanya, BKM Express üyesi bankaların kampanyalarıyla da birleştirilebilecek.

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