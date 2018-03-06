Eşi öldürülen kocadan şok sözler! Devlet...

İstanbul Esenyurt Belediyesi'nin ek hizmet binası, dün şiddetten kaçarken vahşete kurban giden bir kadının katledilmesine sahne oldu. Olay Nazım Hikmet Bulvarı'nda bulunan belediye binasında meydana geldi.

TÜFEĞI NASIL SOKTU?

İddiaya göre 42 yaşındaki Muradiye B., bir süre önce şiddet gördüğü gerekçesiyle eşinden ayrılma kararı aldı. Mahkemeye başvuran kadın eşiyle ilgili uzaklaştırma kararı aldırdı. Ardından 43 yaşındaki iş arkadaşı Bülent Ö. ile ilişki yaşamaya başladı. Uzun süren beraberlikten sonra kadın, önceki gün Bülent Ö.'ye ayrılmak istediğini söyledi.

Genç kadının eşine geri dönmek istediğini söylediği, kısa süre önce belediyedeki işinden de ayrılan Bülent Ö.'nün bunu kabul etmediği öne sürüldü. Önceki gün yaşanan bu gerilimin ardından dün sabah belediye binasına giden Bülent Ö., Muradiye B. ile konuşmak istediğini söyledi.

Pompalı tüfeği binaya sokmayı başaran Bülent Ö., konuşma talebi reddedilince tüfeğine sarıldı. Diğer çalışanları tehdit eden saldırgan, kadını zorla bir odaya kapattı. Çalışanlar polise haber verirken, odanın kapısını kilitleyen Bülent Ö., Muradiye B.'yi göğsünden vurduktan sonra tüfeği kendine doğrultup tetiği çekti. Kapıyı kırıp odaya giren polisin kanlar içinde bulduğu yaralılar, hastanede hayatlarını kaybetti.

ŞİDDETÇİ KOCADAN PİŞKİN İFADE

Muradiye B. 2010'dan bu yana 10 kez karakolluk oldu. Nedeni ise kocası Fikret B.'den gördüğü şiddetten yaralanan Muradiye B., 6 kez şiddet gördüğü için polise başvurdu. Genç kadın, boşanma davaları süren ve tekrar dönmek istediği kocası Fikret B. için 3 kez uzaklaştırma kararı aldırdı. 2015'te evden kaçtığı ve bir süre sonra evine geri dönen 2 çocuk annesi Muradiye B.'nin bir kez de ilaç içerek intihara kalkıştığı öğrenildi. Genç kadına tüm bunları yaşatan koca Fikret B., eşi öldürüldükten sonra pişkin pişkin konuştu. Defalarca eşine şiddet uygulayan kocanın "Ben şikâyet edilince sürekli gözaltına alınıyordum, karımı devlet koruyamadı" dediği öğrenildi.