Trabzon'da oynanan mücadelede rakiplerine 2-0 mağlup olan bordo mavililerde Jose Sosa, maç sonunda Tolgay Arslan'la formalarını değiştirdi.
Arjantinli yıldız aldığı Beşiktaş formasını ters çevirerek giydi ve soyunma odasına gitti.
06 Mart 2018 Salı18 C.Ahir 1439
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Trabzon'da o anlar! Sosa maç bitiminde...
Trabzon'da oynanan mücadelede rakiplerine 2-0 mağlup olan bordo mavililerde Jose Sosa, maç sonunda Tolgay Arslan'la formalarını değiştirdi.
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Trabzon'da o anlar! Sosa maç bitiminde...Trabzon'da oynanan mücadelede rakiplerine 2-0 mağlup olan bordo mavililerde Jose Sosa, maç sonunda Tolgay Arslan'la formalarını değiştirdi.
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