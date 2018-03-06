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Trabzon'da o anlar! Sosa maç bitiminde...

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Trabzon'da o anlar! Sosa maç bitiminde...
Trabzon'da oynanan mücadelede rakiplerine 2-0 mağlup olan bordo mavililerde Jose Sosa, maç sonunda Tolgay Arslan'la formalarını değiştirdi.
Trabzon'da o anlar! Sosa maç bitiminde... Trabzon'da o anlar! Sosa maç bitiminde... Trabzon'da o anlar! Sosa maç bitiminde...

Trabzon'da oynanan mücadelede rakiplerine 2-0 mağlup olan bordo mavililerde Jose Sosa, maç sonunda Tolgay Arslan'la formalarını değiştirdi.

Arjantinli yıldız aldığı Beşiktaş formasını ters çevirerek giydi ve soyunma odasına gitti.

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