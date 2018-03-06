THY'den 2017 karını açıkladı

Türk Hava Yolları, 2017 yıl sonunda 639 milyon lira net dönem karı elde etti.

Türk Hava Yolları (THY), 2017 yıl sonunda 639 milyon lira net dönem karı elde etti.

THY, 2017 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre THY'nin toplam satış gelirleri 39 milyar 779 milyon liraya ulaştı. Bir önceki yıla kıyasla yüzde 35 artış gösteren satış gelirler, 2016 yılında 29 milyar 468 milyon lira düzeyinde gerçekleşmişti.

Geçen yıl sonunda 3 milyar 568 milyon lira esas faaliyet kar elde eden THY'nin 2017 yıl sonu net dönem karı 639 milyon lira oldu.

THY, geçen yıl 68 milyon 616 bin 740 yolcu taşırken, bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 9,3 artışa işaret etti.