Erdoğan'dan çok sert tepki: Batsın sizin kararınız

AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde bölgedeki gelişmeler vardı. Doğu Guta'da devam eden sivil katliamına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'ye çok sert çıkarak, " Doğu Guta'daki gelişmeler yenilir yutulur mu? İnsanlığa sığar mı? BMGK'da karar alınıyor. Batsın sizin kararınız. İşleme konulmayan kararın insanlık için ne anlamı var? Siz insanlığı kandırıyorsunuz. Bu 5 ülkenin sahip olduğu haklara onlar da sahip olsun. Biz bunu dünyada görüştüğümüz liderlere söylediğümizde haklısınız diyor, sesinizi çıkarın dediğimizde hiçbirisi sesini çıkaramıyor. Hamdolsun su Kudüs meselesinde 128 ülke sesini çıkardı, orada tavrını ortaya koydu. Bu tavrı "Dünya 5'ten büyüktür" anlayışını ortaya koymak için dünya ortaya koymalı." ifadelerini kullandı.



Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Tüm komutanlarımıza a'dan z'ye şükranlarımı sunuyorum. Ana muhalefetin temsilcileri ÖSO'ya terör örgütü yakıştırmasını yapacak kadar densiz olsalar da bizim için onlar bizim o mücadeledeki en önemli kardeşlerimizdir. Afrin'de attığımız her adımda karşımıza çıkan manzara yaptığımız operasyonun ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Kasti olarak tek bir sivilin zarar gördüğünü kimse iddia edemez, ispatlayamaz. Başka yerlerde gerçekleştirilmiş zulümleri gösterenlerin maskesi ortaya çıkıyor. Ülkemize yönelik iftiraların, yalanların hiçbiri de karşılıksız bırakılmamalı. Dünyanın herhangi bir yerindeki tek bir kişinin bile buna inanarak yanlış kanaatlere sahip olmasına gönlümüz razı gelmez.

ABD'YE ÇOK SERT OPERASYON CEVABI



Amerika'da yaşayan bir kişi devletinin binlerce kilometre ileride yaptığı operasyonları kendi güvenliğinin gereği olarak görüyor. Türkiye, sınırlarının sıfır noktasında, sınırlarını aşan terör tehditlerine karşı harekete geçtiğinde ise bambaşka bir görüntü çıkıyor. Amerika'nın Afganistan'daki operasyonları 17. yılı geride bıraktı. Kimse Amerika'ya "Bu kadar uzun süre operasyon mu olur?" diye söyledi mi? Her gün Türkiye'ye "Operasyon uzun sürdü, çekilin" çağrısı yapılıyor. Türkiye'nin topraklarına düşen top ve havan mermisi onların topraklarına tabii ki asla ulaşmayacak. Terör örgütlerinin saldırılarında hayatlarını kaybeden, yaralanan vatandaşlarımızın canı, onların insanlarının canlarından daha mı kıymetsiz. Kapılarını kapattıkları mültecilerin niçin evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını düşünüyorlar mı acaba? Onlar 3-5 mülteciyi alıp almamanın kavgasını veriyorlar.

BM'YE ATEŞ PÜSKÜRDÜ: BATSIN SİZİN KARARINIZ

Türkiye'nin amacının terör örgütleri ve onların arkalarındaki güçler de farkındalar. Bizim bölgeyi asli sahibi olan Suriyelilerin yaşayabileceği güvenli, huzurlu şartlara sahip bir yer haline getirmek istediğimizi herkes biliyor. Bunları onlarla konuştuk. Amerika, Rusya, onlarla da konuştuk. En son gelişmeler Doğu Guta. Doğu Guta'daki gelişmeler yenilir yutulur mu? İnsanlığa sığar mı? BMGK'da karar alınıyor. Batsın sizin kararınız. İşleme konulmayan kararın insanlık için ne anlamı var? Siz insanlığı kandırıyorsunuz. Bu 5 ülkenin sahip olduğu haklara onlar da sahip olsun. Biz bunu dünyada görüştüğümüz liderlere söylediğümizde haklısınız diyor, sesinizi çıkarın dediğimizde hiçbirisi sesini çıkaramıyor. Hamdolsun su Kudüs meselesinde 128 ülke sesini çıkardı, orada tavrını ortaya koydu. Bu tavrı "Dünya 5'ten büyüktür" anlayışını ortaya koymak için dünya ortaya koymalı.



HANİ BİZ DOSTTUK, HANİ BİZ MÜTTEFİKTİK

Onların tankları, topları, uzaylara giden şusu busu olabilir. Olsun be! Bizim Allah'ımız var. Biz böyle yürüyeceğiz. Ülkemizin sınırları boyunca kurulmaya çalışan terör koridorunun tek bir hedefi olabilir. O da Türkiye'dir. Tüm silahların namluları ülkemize doğrultuldu. Hani dosttunuz ya? Hani biz müttefiktik, hani NATO'da beraberdik. Bunların hepsi aynen deve kuşu gibi. AB ile olan köklü ilişkileri sebebiyle Batı bloğunda yer alan NATO üyesi ülkemize yönelik böyle bir hazırlığın yapılmasını biz nasıl DEAŞ ile güvenlik kaygıları ile izah edebiliriz. Buradaki hedef açık bir şekilde Türkiye'dir. Türkiye'nin toprak bütünlüğüdür. İstedikleri kadar yalan söylesinler, istedikleri diplomasi oyunlarını oynasınlar, biz bu gerçeği görüyoruz.



ARTIK KİMİN NE DEDİĞİNE DEĞİL, NE YAPTIĞINA BAKIYORUZ

Sahadaki bütün politikamızı buna göre belirliyoruz. Artık kimin ne dediği değil, ne yaptığına bakıyoruz. Somut uygulamasını görmediğimiz hiçbir görüşmenin, mutabakatın bizim nezdimizde kıymeti harbiyesi yoktur. 81 milyon tek yürek, tek ses olarak ezanımıza, bayrağımıza sahip çıktıysa, dışarıdan gelen tehditleri de aynı şekilde karşılamakta kararlıyız. 15 Temmuz bu konuda milattır. Türkiye 15 Temmuz'dan önceki Türkiye değildir.

CEVABI ÇOK YAKINDA ONLARIN DA YÜZLERİNE ÇARPARIZ

Nitekin, 15 Temmuz'un hemen ardından önce Fırat Kalkanı şimdi Zeytin Dalı Harekatı konusunda sağlam duruş bunun en büyük ispatıdır. Özgürlük mücadelesi silah değil, yürek işidir, iman işidir. Bizim hem silahımız var hem de ateş gibi yanan yüreğimiz, tunç gibi sağlam imanımız var. Biz her an atılacak her adıma hazır bir ülkeyiz, hazır bir milletiz. 3-5 teröristi tercih edenler varsa hiç şüpheleri olmasın ki bu cevabı onların da yüzlerine, yüreklerine çok yakında çarparız. Birileri burada farklı yerlere çekip bunu beşer planındaki korkmak korkmamak gibi anlayıp da o korkmadan almasın. Bu orada geçmiştir, Akif merhum onu o anlayışla oraya yerleştirmiştir. Onunla İstiklal Marşımızı oluşturmuştur.



İTTİFAK AÇIKLAMASI: BAŞKA YOL SEÇERLERSE GÜLE GÜLE DERİZ



Biz Afrika'dan Afrin'e kadar her yerde ve her konuda yoğun mücadele yürütürken maalesef çapı ve seviyesi düşen ana muhalefet ile karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Her kritik konuda bu partinin yanlış tarafta bulunduğunu görmekten üzüntü duyuyoruz. İttifak için düzenleme sırasında da benzer bir manzara ile karşılaştık. Seçimlere ittifakla girilebilmesi husus ne AK Parti'ye ne de başka partiye münhasır değildir. Bu daha önce farklı şekillerde uygulanmadı mı? Bu ittifakın milletvekili seçimlerine teşkili yasama organında da mümkün kılacak bir imkandır. Geçmişte kimi seçimlerde zaten yapılan ama adeta hülle yöntemi kullanılan seçim ittifaklarının hukuki zemine kavuşturulmasıdır. Biz gittiğimiz yol kadar bu yola kimlerle gittiğimize de bakıyoruz. MHP'nin birlikte oluşturduğumuz bu ittifak kararlı bir şekilde Meclis'te yürüyor. Niye birileri rahatsız oluyor? Neden? Niçin? BBP de desteklediğini ilan etti. Bu çatının altında olmasını arzu ettiğimiz partiler kendilerine başka bir yol arkadaşı seçiyorsa onlara da güle güle demekten başka bir şey elimizden gelmez.