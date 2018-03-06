Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekâtı'nın 46'ncı gününde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 872 oldu.
HAREKATTA 46. GÜNE GİRİLDİ
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından geçen 20 Ocak günü Türkiye'nin sınır hattı ile bölgedeki güvenlik ve istikrarın sağlanması, bölge halkının teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriyenin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlere yönelik başlatılan 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 46'ncı güne girildi.
Genelkurmay Başkanlığı, teröristlere ait hedeflerin kara ve hava operasyonlarıyla imha edilmesiyle sürdürülen harekâtın başından bu yana, 95'i son 24 saatte olmak üzere toplam 2 bin 872 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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TSK, etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekâtı'nın 46'ncı gününde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 872 oldu.
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