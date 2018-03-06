CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, CHP PM Üyesi Yavuz Karan’ın, Trabzon Akçaabat’ta Kavaklırahman Camisi’nde öğle namazını müteakip düzenlenecek cenaze törenine katılacağı için bugün yapılması planlanan CHP Grup Genel Kurulu’nun yapılmayacağı bildirildi.
06 Mart 2018 Salı18 C.Ahir 1439
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CHP grup toplantısı iptal edildi
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