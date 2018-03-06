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CHP grup toplantısı iptal edildi

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CHP grup toplantısı iptal edildi
CHP Grup Genel Kurulu, CHP PM Üyesi Yavuz Karan’ın, cenaze töreni nedeniyle iptal edildi
CHP grup toplantısı iptal edildi CHP grup toplantısı iptal edildi CHP grup toplantısı iptal edildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, CHP PM Üyesi Yavuz Karan’ın, Trabzon Akçaabat’ta Kavaklırahman Camisi’nde öğle namazını müteakip düzenlenecek cenaze törenine katılacağı için bugün yapılması planlanan CHP Grup Genel Kurulu’nun yapılmayacağı bildirildi.

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