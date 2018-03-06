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Erdoğan'dan kritik S-400 açıklaması!

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Erdoğan'dan kritik S-400 açıklaması!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında S-400'e karşı çıkan Amerika'ya çok sert mesaj verdi.
Erdoğan'dan kritik S-400 açıklaması! Erdoğan'dan kritik S-400 açıklaması! Erdoğan'dan kritik S-400 açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

Bizim hassasiyetlerimize saygı gösterilsin. Asgari müştereklerin seviyesi azamiye dönüşsün. Türkiye'yi terör örgütleri ile mücadelesi, S-400 sistemlerini alması dolayısıyla eleştirenler dönük kendilerine baksalar...

Yunanistan'a ses çıkarmayacaksın, Türkiye S-400'leri alacağı zaman sizlerden istendiğinde vermeyeceksin, Rusya ile anlaşında bu yanlıştır diyeceksin.

Yaptırım uygulayabiliriz diyeceksin. Bu yönde sorgulamalara da gelemeyiz. Biz bu süreçte taviz vermeden kendi hedeflerimize doğru yürüyeceğiz. 

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