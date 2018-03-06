Trump'ın hamlesi sonrası ABD ile kritik görüşme!

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Avrupa Birliği Ticaret Komiseri Cecilia Malmström ile ABD`nin vergi kararı konusunda telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ekonomi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "2017 yılı itibarıyla çelikte ABD’ye ihracatımız 1,2 milyar dolar, alüminyumda ise 78,5 milyon dolar olup bu kapsamda Bakanlığımızca söz konusu gelişmeler yakinen takip edilmekte ABD ve diğer ihracatçı ülke/ülke grupları nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmaktadır." denildi.



Açıklamada, iki tarafın ilerleyen süreçte Dünya Ticaret Örgütü platformunda birlikte hareket edilmesi yönünde mutabakata vardığı kaydedildi.



Açıklamada şöyle denildi:



"Amerika Birleşik Devletleri (ABD), 20 Nisan 2017 tarihinde yayımlanan Başkanlık Bildirisiyle, çelik ithalatının ulusal güvenlik üzerinde bir tehdit oluşturup oluşturmadığının incelenmesi için 1962 yılına ait “Trade Expansion Act”in 232. Bölümü (Section 232) kapsamında re’sen soruşturma başlatmış olup mezkûr soruşturma neticesinde ABD Ticaret Bakanlığı’nın ABD Başkanına sunduğu raporun gizli olmayan versiyonu 16 Şubat 2018 tarihinde ABD Ticaret Bakanı Sayın Wilbur Ross tarafından kamuyla paylaşılmıştır. Bilahare 1 Mart 2018 tarihinde ABD Başkanı, tüm dünyaya yönelik çeliğe karşı %25, alüminyuma karşı ise % 10 ilave gümrük vergisi getirileceğini açıklamıştır.



2017 yılı itibarıyla çelikte ABD’ye ihracatımız 1,2 milyar dolar, alüminyumda ise 78,5 milyon dolar olup bu kapsamda Bakanlığımızca söz konusu gelişmeler yakinen takip edilmekte ABD ve diğer ihracatçı ülke/ülke grupları nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmaktadır.



Bu çerçevede Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekci, 5 Mart 2018 tarihinde AB Ticaret Komiseri Sayın Cecilia Malmström ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. İki taraf, ilerleyen süreçte Dünya Ticaret Örgütü platformunda birlikte hareket edilmesi yönünde mutabakata varmıştır."

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Türkiye ekonomik anlamda dünya piyasalarıyla rekabet edebilir şeker üretimini gerçekleştirmesi gerekiyor. Bunun da özel sektör eliyle yapılabileceğine inanıyorum." dedi.