Sanatçı Arif Sağ, yoğun strese bağlı olarak rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Cahit Berkay, Sağ'ın hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Berkay, Sağ'ın "ciddi anlamda rahatsızlandığını" ifade etti.
07 Mart 2018 Çarşamba18 C.Ahir 1439
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Arif Sağ hastaneye kaldırıldı!
Sanatçı Arif Sağ, yoğun strese bağlı olarak rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
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