Türkiye istedi Yunanistan'dan küstah cevap

Yunanistan, Türkiye'nin istediği terör örgütü DHKP-C üyesi Şadi Naci Özpolat'ın iade talebini reddetti.

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın İstanbul Adalet Sarayı’nda rehin alınarak öldürülmesi emrini veren isimlerden biri olan DHKP-C üyesi Şadi Naci Özpolat’ın iade talebi Yunanistan tarafından reddedildi. Atina daha önce de 15 temmuz darbe girişimine katılan 8 FETÖ’cü askerin iade taleplerini reddetmişti.