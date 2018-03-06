İstanbul'a giriş-çıkışlar tutuldu!

Uygulama kapsamında Bostancı İDO İskelesi önünde de polis ekipleri, şüpheli gördükleri araçları durdurdu. Araçları didik didik arayan polis, Genel Bilgi Taraması da (GBT) yaptı. Narkotik köpekleri ve polis helikopteri de denetime katıldı.