Başbakan Yıldırım: Yüzde 72 arttı!

Başbakan Binali Yıldırım, hakim ve savcı sayısını yüzde 72 oranında artırarak, 9 binlerden, 16 bin seviyesine çıkarıldığını açıkladı.

Başbakan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Temel kanunları yeniledik. Yargı sistemimizin FETÖ nedeniyle kaybettiği insan kapasitesini karşılamak üzere hakim ve savcı sayısını yüzde 72 oranında artırarak, 9 binlerden, 16 bin seviyesine çıkardık. Arabuluculuk mekanizmasını hayata geçirdik. Bugün 81 ilimizde modern adli tıp merkezleri var. Adliyelerimizin güvenliği için gereken neyse eksiksiz yapma gayreti içindeyiz. Reformlar yapmaya bundan sonra da devam edeceğiz. FETÖ'nün yargı sistemimizde ne büyük bir tahribata yol açtığı bugün çok daha iyi anlaşılıyor. Esasen 17-25 Aralık darbe girişimi, yargıdaki FETÖ yapılanmasını açık ve seçik bir şekilde ortaya çıkardı. Bu tarih Türk yargı sistemi açısından bir milat oldu. Siz değerli hukuk adamlarımızın, hukuk insanlarımızın gayreti ile yargıda birlik ve çalışma barışı tesis edildi. Terör örgütleri ile mücadele iradesi çok daha güçlendi.

Buradan bir kez daha meşru siyasi iradeye ve onun millet iradesine ait olduğuna yürekten inanan yargı kurum ve mensuplarımıza, hükümetimiz adına şükranlarımı sunuyorum.

"YARGILAMALARIN HIZLANMASI EN ÖNEMLİ HUSUS"

Darbecileri cesaretlendiren, meşriyet kazandıran hukuk anlayışı da artık yok olmuştur. O günler bir daha yaşanmakyacaktır. Karanlık günleri özleyenler hukuk sistemimiz içinde yer bulamayacak. Yargılanmanın hızlanması meselesi toplumsal huzurumuz için en önemli husus olarak karşımıza çıkıyor. Bizler hukukun üstünlüğü ve adaletin tecellisine yönelik adımları, milletin ve devletin bekası için atıyoruz. Adalet sistemimizin güçlenmesi ve hukukun tam tecellesi için atılan adımlar bundan sonra da devam edecek.

Mehmetçik adeta kahramanlık destanı yazıyor. Kahramanca mücadele eden bütün askerlerimize, polisimize, korucumuza, ÖSO mensuplarına üstün başarılar diliyoruz. Buradan İzmir Adliyesi'ni terör felaketinden koruyan, kendisini terör kurşunlarına siper eden şehit polisimiz Fethi Sekin'i de anmak istiyorum.