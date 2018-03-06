Zarif: ABD bölgemizi silah deposuna çevirdi

Fransız Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian Pazartesi günü, İranlı üst düzey yetkililerle 2015 nükleer anlaşmasını görüşmek üzere İran’a gitti.
Le Drian, ziyareti sırasında İran’ı, Yemen, Irak, Suriye ve Lübnan’a müdahalesinden olayı “bölgeyi istikrarsızlaştırmakla” suçladı.
Zarif ise, bölgede istikrarsızlığa sebep olanın bölgeye silah satan ABD olduğu cevabını verdi.
“Avrupa, bizim füzelerimizle uğraşacağına Ortadoğu’ya yüz milyarlarca dolarlık silah yığmayı kesmeli” ifadelerini kullandı.
“Saddam, geçmişte batının desteğiyle halkımızı füze yağmuruna tutmuştu, bunun tekrar olmaması için önlemimizi almak zorundayız.” Dedi.