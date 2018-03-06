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Quaresma'nın cezası belli oldu!

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Quaresma'nın cezası belli oldu!
PFDK, Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Beşiktaşlı Ricardo Quaresma'ya 5 maç ceza verdi.
Quaresma'nın cezası belli oldu! Quaresma'nın cezası belli oldu! Quaresma'nın cezası belli oldu!

Trabzonspor maçıyla 5 maçlık cezasından 1 maç düşen Quaresma'nın oynamayacağı maçlar şu şekilde;

Gençlerbirliği
Başakşehir(D)
Aytemiz Alanyaspor
Göztepe

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile yaptığı karşılaşmada kırmızı kart gören ve ihraç sonrası rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle siyah-beyazlı oyuncu, PFDK tarafından 5 maç men cezası aldı. Quaresma'ya ayrıca 22 bin lira para cezası verildi.

Aynı maçta taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Beşiktaş, 30 bin lira para ile cezalandırıldı.

Fenerbahçe'ye ise yayıncı kuruluşun müsabakadan önce soyunma odasından görüntü almasının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 bin lira para cezası verildi.

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