Rus uçağı düştü: 32 ölü!

Rusya'ya ait Antonov-26 tipi kargo uçağının Suriye'deki Hımeymim hava üssü yakınlarında düştüğü, uçaktaki 32 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
İlk bilgilere göre uçağın teknik arıza nedeniyle düştüğü belirtildi.
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Rusya'ya ait Antonov-26 tipi kargo uçağının Suriye'deki Hımeymim hava üssü yakınlarında düştüğü, uçaktaki 32 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
İlk bilgilere göre uçağın teknik arıza nedeniyle düştüğü belirtildi.