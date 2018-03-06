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Düşen uçakla ilgili Rusya'dan açıklama!

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Düşen uçakla ilgili Rusya'dan açıklama!
Rusya Savunma Bakanlığı, güncellenen veriler doğrultusunda düşen uçakta 39 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Düşen uçakla ilgili Rusya'dan açıklama! Düşen uçakla ilgili Rusya'dan açıklama! Düşen uçakla ilgili Rusya'dan açıklama!

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye’de düşen askeri kargo uçağında 39 kişinin hayatını kaybettiğini ve yolcuların tümünün Rus ordusuna bağlı askerler olduğunu bildirdi.

39 KİŞİ VARDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye'deki Hımeymim hava üssü yakınlarında düşen Rus Antonov-26 tipi kargo uçağında, güncellenen veriler doğrultusunda, 33’ü yolcu ve 6’sı mürettebat olmak üzere toplam 39 kişinin bulunduğu belirtildi.

Kazada, uçakta bulunanların tümünün hayatını kaybettiği bilgisine yer verilen açıklamada, yolcuların tamamının Rus ordusuna bağlı askerler olduğu kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, kazaya ilişkin yaptığı ilk açıklamada, uçakta 26 yolcu ve 6 kişilik mürettebatın hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Kazanın nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, ilk belirlemelere göre uçağa yönelik herhangi bir saldırının yapılmadığı, kazanın teknik bir arıza nedeniyle yaşanma ihtimalinin ağır bastığı belirtilmişti.

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