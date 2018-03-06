07 Mart 2018 Çarşamba18 C.Ahir 1439
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Şikayetler artınca Bakan'dan vatandaşa çağrı geldi

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Son dönemde abonelik sözleşmelerine ilişkin şikayetlerin artınca Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'den konu ile ilgili açıklama geldi.
Şikayetler artınca Bakan'dan vatandaşa çağrı geldi
Şikayetler artınca Bakan'dan vatandaşa çağrı geldi Şikayetler artınca Bakan'dan vatandaşa çağrı geldi Şikayetler artınca Bakan'dan vatandaşa çağrı geldi

Bakan abonelik iptalinin zorlaştırılması ve iptal talebinin iletilmesinden sonra faturalandırmanın devam ettirilmesi halinde vatandaşlara bakanlığa şikayette bulunmaları yönünde çağrı yaptı.

Tüfenkci, yaptığı açıklamada, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği'nde yer alan düzenlemelere aykırı işlem ve uygulamalarda artış olduğunu söyledi.

 

İPTAL SONRASI FATURA DEVAM EDİYOR

Abonelik sözleşmelerine ilişkin şikayetlerin son dönemde arttığını ifade eden Tüfenkci, hizmet sağlayıcı firmalarca abonelik iptalinin zorlaştırılması ve iptal talebinin iletilmesinden sonra faturalandırmanın sürdürülmesinin bu şikayetlerde başı çektiğini bildirdi.

YÖNETMELİĞE AYKIRI

Tüfenkci, iptal işleminin yerine getirildiğine dair tüketiciye herhangi bir bilgi veya belge verilmemesinin yönetmeliğe aykırı olduğuna işaret ederek, taahhüt süresi bitiminde abonelik sonlandırılsa da farklı isimler altında ücret talep edilmesi, sözleşmenin otomatik yenilenmesi, taahhütlü aboneliklerde süresinden önce sözleşmenin feshi durumunda cayma bedelinden daha yüksek ücret istenmesi gibi konuların şikayetler arasında yer aldığını anlattı.

TÜKETİCİ ALEYHİNE DEĞİŞMEZ

Elektrik, su, doğalgaz gibi hizmetlerin yanı sıra elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmecilerce sağlanan internet, sabit telefon, GSM, uydu platformu ile kablo TV hizmetlerinin sunumuna ilişkin tüketicilerle imzalanan abonelik sözleşmelerinde uyulması gereken usul ve esasların yönetmelikle düzenlendiğini anımsatan Tüfenkci, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda, sözleşmede öngörülen koşullar, sözleşme süresince tüketici aleyhine değiştirilemez. Tüketiciden, kendisine sunulan mal veya hizmet kapsamında haklı olarak yapılmasını beklediği ve sözleşmeyi düzenleyenin yasal yükümlülükleri arasında yer alan edimlerle sözleşmeyi düzenleyenin kendi menfaati doğrultusunda yaptığı masraflar için ek bedel talep edilemez. Belirli süreli abonelik sözleşmelerine, belirlenen süre kadar sözleşmenin uzayacağına ilişkin hükümler konulamaz. Abonelik sözleşmesi sadece tüketicinin talepte bulunması veya onay vermesi halinde uzatılabilir. Satıcı veya sağlayıcı, abonelik sözleşmesinin feshi için daha ağır koşullar içeren bir yöntem belirleyemez."

FESİH TALEBİ 7 GÜNDE SAĞLANMALI

Tüfenkci, tüketicinin süresinden önce taahhütlü aboneliğini sonlandırması durumunda, satıcı veya sağlayıcıların yalnızca sundukları indirimlerle taahhüt kapsamındaki mal veya diğer faydaların tahsil edilmemiş bedellerini isteyebileceğini dile getirdi.

Satıcı veya sağlayıcının, tüketicinin fesih talebini bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 7 gün içinde yerine getirmekle yükümlü olacağını belirten Tüfenkci, şunları kaydetti:

BEDEL TALEP EDİLEMEZ

"Satıcı veya sağlayıcı, abonelik sözleşmesinin feshedildiği bilgisini yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı yoluyla tüketiciye bildirmekle yükümlüdür. Aboneliğin belirlenen süreler içinde feshedilmediği durumlarda, bu sürelerin bitiminden itibaren mal veya hizmetten yararlanılmış olsa da tüketiciden herhangi bir bedel talep edilemez."

'BAKANLIĞA BİLDİRİN' ÇAĞRISI

Tüketicilerin ekonomik menfaatlerine zarar veren bu tür uygulamalar hakkında Bakanlık tarafından gerekli incelemelerin yapıldığını ve mevzuatı ihlal eden satıcı veya sağlayıcılar hakkında idari işlem uygulandığını dile getiren Tüfenkci, "Bakanlığımız bu konuda gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Tüketicilerimizin de bu konuda bilinçli hareket ederek hassasiyet göstermesi ve mevzuatı ihlal eden satıcı veya sağlayıcıları Bakanlığımıza veya ticaret il müdürlüklerimize bildirmesi büyük önem arz etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

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