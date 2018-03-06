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Türkiye'de kuruldu! Avrupa’nın en büyüklerinden...

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Şişecam, Mersin’deki fabrikasının çatısına 23 bin 804 adet solar panel kullanarak, 79 bin 300 metrekareye yayılan alanda 6.2 megavatlık güneş santrali kurdu. Santral, Avrupa’nın en büyük iki santralinden biri oldu.
Türkiye'de kuruldu! Avrupa’nın en büyüklerinden...
Türkiye'de kuruldu! Avrupa’nın en büyüklerinden... Türkiye'de kuruldu! Avrupa’nın en büyüklerinden... Türkiye'de kuruldu! Avrupa’nın en büyüklerinden...

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nde 177 dönümü kapalı alan olmak üzere 570 dönüm arazi üzerine kurulu bulunan fabrikadaki güneş santrali projesi, 2017 yılı Nisan ayında başladı, aynı yılın Kasım ayında tamamlanarak devreye girdi. 22 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen güneş santralindeki solar panellerde kullanılan özel enerji camları, Şişecam’ın Mersin Düzcam Fabrikası’nda üretilirken, santral için 38 bin metrekareden fazla enerji camı kullanıldı. Çatıdaki güneş santrali sayesinde, yıllık 3 bin 547 ton karbondioksit salımının da önüne geçildi. 

Yenilenebilir enerji alanına yaptığı yatırımlarla BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri içindeki ’Erişilebilir ve Temiz Enerji’ hedefine de önemli katkılar sağlayan Şişecam’ın, 2022 yılına kadar yenilenebilir enerji üretiminde 12 megavat kurulu güce ulaşmayı hedeflediği belirtildi. 

 

YÜZDE 100 YERLİ ÜRETİM 

Çatıya kurulan santral panelleri dahil yüzde 100 yerli üretim. 6.2 megavatlık güneş santralinde kullanılan özel enerji camları ile 23 bin 804 adet solar panel, Türkiye’de güneş enerjisi camları üreten tek tesis olan Şişecam’ın Mersin’deki düzcam fabrikasında üretildi. Bu camlar güneş enerjisini yüzde 94 oranında panele çekebiliyor ve foto voltaik hücrelere iletiyor. Böylelikle daha yüksek enerji verimine ulaşılabiliyor. Düşük demirli buzlu camın üzerine yüksek performanslı anti-reflektif kaplama ile cam yüzeyindeki yansıma kaynaklı ışınım kayıpları minimize edilerek, daha çok ışığın güneş hücrelerine ulaşması sağlanıyor. Böylece güneş panelleri yüzde 9 daha fazla elektrik üretebiliyor. Fabrikada güneş enerjisi santrali dışında Atık Isı Elektrik Üretim Santrali de bulunuyor. 5.5 megavat kurulu güce sahip olan santral, 9.1 milyon euroluk yatırımla 2016 yılı Mart ayında faaliyete geçmiş durumda. 

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