Zeytin Dalı'nda 46. gün... İki köy daha temizlendi

Zeytin Dalı Harekâtı 46. gününde başarı ile devam ediyor. Harekatın başından beri 2872 terörist öldürüldü, 116'sı köy, 30'u kritik nokta olmak üzere toplam 146 bölgeyi kontrol altına aldı.

Afrin’e yönelik Zeytin DalıHarekâtı’nda 45. gün geride kalırken Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin’in kuzeybatısındaki barajın karşı tarafına düşen Beluşank ve Alıcı köylerini de teröristlerden arındırdı. Raco ve Şeyh Hadid belde merkezlerinin ardından Afrin merkeze açılan kapı niteliğindeki kritik Cinderes beldesindeki terör hedefleri de hava operasyonlarıyla vuruldu.

İKİ KÖY DAHA TEMİZLENDİ

18:45 TSK ve ÖSO, Afrin'in Tall Hamu ve Matinli köylerini teröristlerden temizledi.

13:23 : Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'in Harabat Çaranlı, Çaranlı ve Şirkan köylerini kurtararak Şeran belde merkezini teröristlerden arındırdı.

09:42 : Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 2872 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

146 NOKTA TEMİZLENDİ

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında TSK ve ÖSO, Afrin’in kuzeybatısındaki Şeran beldesinin Beluşank ve Alıcı köylerini terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ’tan kurtardı. Burseya Dağı’nın yakınlarındaki iki köyün ele geçirilmesiyle Meydanköy Barajı’nın iki yakasında da kontrol sağlandı. Şeran beldesine bağlı Göbelek köyü ile Cinderes’e bağlı Kureybe köyü de teröristlerden temizlendi. Böylece TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekâtın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ’ın işgalindeki Afrin’de üçü belde merkezi, 116’sı köy, altısı köy altı yerleşim ve 22’i stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK’ya ait üs olmak üzere 146 noktayı ele geçirmiş oldu.

CİNDERES'TE KISKACA ALINDILAR



ÖSO’nun Raco’ya giren birliğinin komutanı Mecit Ebu el Nur, ÖSO’nun Cinderes mihverinde bulunan Ramadiye ve Cemilek köylerinin ele geçirilerek, Cinderes bölgesinde bulunan PKK/YPG’li teröristlerin kıskaca alındığını söyledi.

Raco’ya askerlerle birlikte görüntüleri kaydeden bir ÖSO askeri de Raco’nun tamamen kontrol altına alındığını belirterek, "Bu da PYD’nin Raco’daki karargahı” dedi.



FIRTINA'LAR VURDU

TSK ve ÖSO, Cinderes’in kuzeybatısındaki Şeyh Hadid belde merkezini ve Şeyh Hadid’in kuzeyindeki kritik noktadaki Raco belde merkezlerini ele geçirmişti. Türk savaş uçakları dün Afrin’in güneybatısındaki Cinderes beldesinde önceden belirlenmiş YPG/PKK-DEAŞ hedeflerini vurdu. Afrin’in batısında yer alan teröristlere ait mevziler karadan da Fırtına obüsleriyle vuruldu.

KURŞUN YAĞDIRDILAR

Keskin nişancıların ve bir grup teröristin bulunduğu binaya yönelik bir operasyon da DHA muhabiri tarafından görüntülendi. Ellerinde RPG 7 roketatar ve ağır makineli silahlar olan 4-5 kişilik bir grup kurşun yağmurları altında hızlıca beş katlı binanın en üs katına çıktı. Elinde roketatar bulunan ÖSO askeri, teröristlerin binasını görebilecek bir duvarın arkasına geçerek karşıdan gelen kurşun yağmurunun durmasını bekledi. Ve ardından ayağa kalkarak binayı hedef aldı. Hemen ardından yanında bulunan diğer arkadaşları ağır makineli silahlar ile binadaki teröristleri kurşun yağmuruna tuttu.

JETLER HİLAL ÇİZDİ

Hatay’ın Hassa ilçesi semalarında, Cinderes’e hava bombardımanı yapan savaş uçaklarının oluşturduğu “hilal” ilgiyle izlendi. Savaş uçaklarının “hilal” çizdiği anlar, çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.



SEVKİYAT SÜRÜYOR

Türkiye’nin farklı kentlerindeki birliklerden gönderilen obüs ve zırhlı araç yüklü 10 araçlık TIR konvoyu Kilis’e ulaştı. Geniş güvenlik önlemleri altında getirilen konvoyun, birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.