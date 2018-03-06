07 Mart 2018 Çarşamba18 C.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:58Güneş 07:23Öğle 13:21İkindi 16:32Akşam 19:08Yatsı 20:27
    • 15°C Adana
    • 8°C Adıyaman
    • 8°C Afyon
    • 5°C Ağrı
    • 5°C Amasya
    • 4°C Ankara
    • 15°C Antalya
    • 10°C Artvin
    • 13°C Aydın
    • 13°C Balıkesir
  • BIST: 116.710 -0.20
  • Altın: 162,768 0.73
  • Dolar: 3,7936 -0.44
  • Euro: 4,7104 0.26

Borcu olanlar dikkat! Yeni düzenleme geldi

»
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, çok önemli açıklamalarda bulundu.
Borcu olanlar dikkat! Yeni düzenleme geldi
Borcu olanlar dikkat! Yeni düzenleme geldi Borcu olanlar dikkat! Yeni düzenleme geldi Borcu olanlar dikkat! Yeni düzenleme geldi

BDDK'nın internet sitesinde yayımlanan konu ile ilgili genelgede şu bilgiler verildi:
 
"Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 7 inci maddesinin birinci fıkrasında “Canlı veya donuk alacaklar için uygulanabilen yeniden yapılandırma, kredi borçlusunun ödemelerinde karşılaştığı veya karşılaşması muhtemel olan finansal güçlükler nedeniyle borçluya tanınan ve geri ödeme sıkıntısı çekmeyen bir borçluya tanınmayacak olan imtiyazları ifade eder. Borçluya sağlanan imtiyazlar, finansal güçlük nedeniyle yükümlülüklerini yerine getiremeyen ya da getiremeyecek olan borçlu lehine 
 
a) Kredi sözleşmesi koşullarının değiştirilmesi veya
b) Kredinin kısmen veya tamamen yeniden finanse edilmesidir.” ikinci fıkrasında “Aşağıdaki durumlarda, borçluya imtiyaz tanındığı kabul edilir: 
 
a) Yeniden yapılandırma öncesi ve sonrası sözleşme koşulları arasında finansal güçlük yaşayan veya yaşaması muhtemel olan borçlu lehine farklılıklar bulunması.
b) Yeniden yapılandırma kapsamında yapılan yeni sözleşmede, yeniden yapılandırma tarihinde benzer risk profiline sahip diğer borçlulara sağlananlardan daha avantajlı koşulların yer alması.” 
 
Üçüncü fıkrasında ise “Kredi sözleşmesinde yer alan ve finansal güçlük yaşayan borçluya imtiyaz tanınmasını sağlayan hükümlerin uygulanması da yeniden yapılandırma olarak kabul edilir.” hükümlerine yer verilmektedir.
 
Yönetmeliğin yukarıdaki tanımından da anlaşılacağı üzere, yeniden yapılandırmadan bahsedebilmek için finansal güçlük ve imtiyaz koşullarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, finansal güçlük yaşamayan borçlu için yapılan sözleşme değişiklikleri (ödeme planı uzatılanlar dâhil) veya yeniden finansman durumları yeniden yapılandırma kapsamında değerlendirilemeyecektir. Söz konusu Yönetmelik hükümleri uyarınca finansal güçlük ve imtiyaz olarak değerlendirilmesi gereken durumlara aşağıda yer verilmektedir. Ancak, uygulamada karşılaşılabilecek finansal güçlük ve imtiyaz durumlarının, aşağıda örnek olarak verilen hususlar dikkate alınarak bankalarca değerlendirilmesi gerekmektedir.
 
FİNANSAL GÜÇLÜK DURUMLARI
 
a) Borçlunun gecikmiş anapara ve/veya faiz ödemesinin bulunması,
b) Borçlunun gecikmiş herhangi bir ödemesi bulunmamakla birlikte, yeniden yapılandırma olmaması halinde ödemelerde gecikme yaşanmasının muhtemel olması,
c) Borçlunun beklenen nakit akımlarının kredilerini ve diğer borçlarını karşılamakta yetersiz olması,
ç) Borçluya kullandırılmış kredilerin banka tarafından İkinci Grup altında sınıflandırılması veya banka içinde kullanılan kredi derecelendirme sisteminde borçlunun finansal güçlük içinde olduğunu 
gösteren bir dereceye düşmesi,
 d) Borçlunun kredilerinin Banka tarafından donuk olarak sınıflandırılması veya yeniden yapılandırma olmaması halinde donuk olarak sınıflandırılacak olması,
e) Borçlunun diğer bankalardan da kredi temin etme konusunda güçlük yaşaması.
 
İMTİYAZ DURUMLARI
 
a) Kredinin vadesinin uzatılması,
b) Anapara ve/veya Faiz ödeme tarihleri değiştirilerek yeni bir ödeme planı yapılması,
c) Yeni ödemesiz dönem verilmesi veya mevcut ödemesiz dönemin uzatılması,
ç) Faiz oranının düşürülmesi,
d) Faizlerin anaparaya eklenmesi,
e) Anapara ve/veya faiz ödemelerinin ertelenmesi veya bunlardan kısmen vazgeçilmesi,
f) Ödeme planının öncelikle sadece faiz ödemesi yapılacak şekilde değiştirilmesi,
g) Teminatın serbest bırakılması veya teminat düzeyinin düşürülmesi,
h) Tahsilata yönelik girişimlerin ertelenmesi,
ı) Sözleşme koşullarının kolaylaştırılması.
 
Yeni kredinin sözleşme koşulları herhangi bir imtiyaz içermese dahi, finansal güçlük yaşayan bir borçlunun mevcut kredisini ödeyebilmesi için yeni bir kredi kullandırılması imtiyaz olarak kabul edilir.  Ancak, piyasa faiz oranlarının düşmesi nedeniyle faize ilişkin sözleşme koşullarının yeniden belirlenmesi imtiyaz olarak değerlendirilmez."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Borcu olanlar dikkat! Yeni düzenleme geldiBorcu olanlar dikkat! Yeni düzenleme geldiBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, çok önemli açıklamalarda bulundu.
Yeni Torba Yasada neler var! İşte 39 maddeYeni Torba Yasada neler var! İşte 39 maddeYeni torba yasa detayları milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor.
Bir ilk olacak! Onlara da verilecekBir ilk olacak! Onlara da verilecekYÖK Başkanı Yekta Saraç, tez aşamasındaki araştırma görevlilerine burs imkanı sağlayacağını yarın kamuoyuna duyuracak.
Spekülatif kurda banka eli şüphesiSpekülatif kurda banka eli şüphesiMerkez Bankası'nın düzenlediği Türk Lirası Uzlaşmalı Vadeli Döviz ihalelerinin 36’sına, bankalar kurun artacağı öngörüsüyle yüksek teklif verdi.
Bakan müjdeyi verdi! Bu yıl yapılacakBakan müjdeyi verdi! Bu yıl yapılacakÜç Katlı Büyük İstanbul Tüneli’ni bu yıl YİD modeliyle ihale edeceklerini söyleyen Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, “Bu model ilk defa raylı sistemi de içine alacak” dedi
THY'den 2017 karını açıkladıTHY'den 2017 karını açıkladıTürk Hava Yolları, 2017 yıl sonunda 639 milyon lira net dönem karı elde etti.
  • Taksiler 1 ay boyunca yüzde 50 indirimli06 Mart 2018 Salı 10:49
  • İthal karpuz ve kavun el yakıyor06 Mart 2018 Salı 10:47
  • Emeklilik için 48 ay vadeli kredi06 Mart 2018 Salı 10:43
  • Dolar güne nasıl başladı? İşte ilk rakamlar...06 Mart 2018 Salı 10:38
  • Altın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatı06 Mart 2018 Salı 10:37
  • Emekli 355 lira zam için bekliyor!06 Mart 2018 Salı 10:37
  • 3 milyon emekliye ucuz ev müjdesi06 Mart 2018 Salı 10:17
  • Sınır duvarında iki yerli buluş06 Mart 2018 Salı 07:50
  • Devletten işini kurmak isteyene 500 bin euro hibe06 Mart 2018 Salı 07:40
  • Büyük müjde! Faturada yeni dönem başlıyor06 Mart 2018 Salı 07:20
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri