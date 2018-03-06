Yunan Bakan'dan küstah çıkış!

Belçika'nın başkenti Brüksel’deki Avrupa Birliği (AB) Savunma Bakanları toplantısına katılan Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kamenos, Türkiye’de tutukluluk halleri devam eden 2 Yunan askerine ilişkin hem Türk -Yunan hem de Türkiye-AB ilişkilerini de ilgilendirdiğini ileri sürdü.
'AYNI ZAMANDA AVRUPA ASKERLERİDİR'
Kamenos, “Yunan askerleri aynı zamanda Avrupa askerleridir. Yani konu Türkiye-AB ilişkilerini de ilgilendiriyor” diye konuştu.
Kamenos, NATO Genel Sekreteri Yardımcısı Rose Gottemoeller’i de konuyla ilgili bilgilendireceğini söyledi. Kamenos, Yunan askerlerinin, Türkiye’den yasa dışı mülteci ve göçmen sokmak isteyen göçmen kaçakçılarının izinin peşinde olduğunu belirtti.
Ayrıca Kamenos, iki Yunan askerin hapisten çıkıp yargılanmaları için askerlerin mahkemeleri yapılıncaya kadar Yunanistan’ın Edirne Konsolosluğu’nda kalmaları önerisinde bulunduğunu açıkladı.
Öte yandan Kammenos, Türkiye ile Yunanistan'ın NATO üyesi olduklarını hatırlattı ve buna benzer konuların barışçı yol ile ve müzakereler ile çözülebileceğini söyledi.
- Afrin'in içinden ilk görüntülerTürkmen komutan açıkladı! PKK Afrin’de beklemediği yerden darbe yediİngiliz Büyükelçiden Türkiye'ye övgü dolu sözlerBeşiktaş'tan Fenerbahçe hamlesiParlamentoda barbarlık: Türk vekili dışarı atınÇipras'tan Türkiye telefonu: Devreye girinABD'den olay olacak açıklama: Vurmayı düşünüyoruzYunan Bakan'dan küstah çıkış!Borcu olanlar dikkat! Yeni düzenleme geldiTürkiye'nin kırmızı çizgisi! Dokunan yanar
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
- “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
İmsak 05:58 Güneş 07:23 Öğle 13:21 İkindi 16:32 Akşam 19:08 Yatsı 20:27
- 15°C Adana
- 8°C Adıyaman
- 8°C Afyon
- 5°C Ağrı
- 5°C Amasya
- 4°C Ankara
- 15°C Antalya
- 10°C Artvin
- 13°C Aydın
- 13°C Balıkesir
- BIST: 116.710 -0.20
- Altın: 162,768 0.73
- Dolar: 3,7936 -0.44
- Euro: 4,7104 0.26
Yunan Bakan'dan küstah çıkış!
Belçika'nın başkenti Brüksel’deki Avrupa Birliği (AB) Savunma Bakanları toplantısına katılan Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kamenos, Türkiye’de tutukluluk halleri devam eden 2 Yunan askerine ilişkin hem Türk -Yunan hem de Türkiye-AB ilişkilerini de ilgilendirdiğini ileri sürdü.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Eşi öldürülen kocadan şok sözler! Devlet...
- İki yıllık cinayet ‘poşet’le çözüldü
- BTK'dan vatandaşa kritik uyarı! Mikrofonu kapatın
- Genç oyuncu hayatını kaybetti!
- Sanatçılar Mehmetçik'le buluştu
- "PYD/PKK 25 bin Kürt genci öldürdü"
- Kargodan gelen koliyi açan 14 kişi hastanelik
- Ehliyetler için önemli uyarı
- 150 yıldır çözülemedi! 500 mirasçısı var...
- Kenan Sofuoğlu'ndan şok karar!
- 14 yıl sonra anne cinayetini çözdü! Flaş gelişme
- 11 kanala talimat: Türk dizilerini yayından kaldırın
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.