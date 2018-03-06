Türkmen komutan açıkladı! PKK Afrin’de beklemediği yerden darbe yedi

Terör örgütünün depolara yığdıkları şekerleri, Afrinhalkına fahiş fiyatlardan sattığı öğrenildi.



Depoları ele geçiren Türkmen askerler yaklaşık 300 ton şekeri Afrin’deki köylere dağıtacaklarını bildirdi.



'AFRİNLİ KARDEŞLERİMİZ GÖRSÜN'



Ele geçirilen şekerlerin Afrin halkına dağıtılacağını söyleyen Firas Paşa, "Türk Hava Kuvvetlerinin atış desteği yardımıyla Dunballı köyünü özgürleştirdik. Aramada YPG/PKK'ya ait bir depoda 300 ton toz şeker bulduk. Terör örgütü, şekerleri bu ve benzeri depolara yığarak Afrin halkına fahiş fiyatlardan satıyordu. Bu şekerleri gerçek sahibine yani Afrin halkına dağıtmaya başladık. İnşallah Afrinlilerin terör örgütünden gördüğü acıları telafi edeceğiz" dedi.