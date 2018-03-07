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HDP'li Feleknas Uca'dan Mehmetçik'e alçak sözler

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Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP, Meclis'te operasyona katılan askerlerimizi katliam yapmakla suçladı.
HDP'li Feleknas Uca'dan Mehmetçik'e alçak sözler
HDP'li Feleknas Uca'dan Mehmetçik'e alçak sözler HDP'li Feleknas Uca'dan Mehmetçik'e alçak sözler HDP'li Feleknas Uca'dan Mehmetçik'e alçak sözler

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı, kararlılıkla sürdürülüyor.

Harekat kapsamında adım adım Afrin'in şehir merkezine ilerleyen Mehmetçik, bölgedeki teröristlere büyük darbeler vurdu.

HDP'Lİ VEKİLDEN ALÇAK SÖZLER

Teröristlerin tek tek yok edilmesiyle birlikte örgütün siyasi kanadı HDP'den de küstah seslerin yükselmesine neden oldu.

Meclis Genel Kurulu'nda konuşma yapan HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca, Türk askerini DEAŞ'lı teröristlerle aynı tutarak Afrin'de katliam yapıldığını söyleme küstahlığında bulundu. 

Feleknas Uca'nın bu sözleri, Meclis tutanaklarına yansıdı: "Ezidi kadın ile çocuklar Rakka, Musul ve Telafer gibi kentlerin pazarlarında satıldı. Bugün Afrin’de yaşayan Ezidi kadın ve çocuklar benzer bir katliamla karşı karşıyadır."

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