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Temel Karamollaoğlu: Eşim İngiliz bunu saklamıyorum

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Temel Karamollaoğlu: Eşim İngiliz bunu saklamıyorum
Özel hayatıyla ilgili ilk kez konuşan Karamollaoğlu, İngiliz olan eşinin Müslüman olup Türk vatandaşlığı aldığını söyledi.
Temel Karamollaoğlu: Eşim İngiliz bunu saklamıyorum Temel Karamollaoğlu: Eşim İngiliz bunu saklamıyorum Temel Karamollaoğlu: Eşim İngiliz bunu saklamıyorum

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Habertürk canlı yayınında Fatih Altaylı'nın konuğu oldu.

Gündeme ilişkin konuların masaya yatırıldığı programda, Karamollaoğlu özel hayatına ilişkin ilk kez konuştu.

"DİYORLAR Kİ NASIL MİLLİYETÇİ..."

Fatih Altaylı'nın "Diyorlar ki, nasıl milliyetçilikten bahsediyor eşi İngiliz..." sözleri üzerine konuya giren Temel Karamollaoğlu, eşinin İngiliz olduğunu saklamadığını belirtti.

"EĞİTİM İÇİN GİTTİM"

Temel Karamollaoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Doğru, ben İngiltere'de tahsil yaptım. Ortaokul, liseyi Kayseri'de okudum. Oradan mezun olduktan sonra önce teknik üniversiteye girdim arkasından da Avrupa imtihanlarından birkaç tanesini kazandım İngiltere'ye gittim. Orada tekstil tahsili yaptım ve döndüm.

İNGİLTERE'DE TANIŞIP EVLENDİLER

Oradayken de eşimle evlendim. Kendisi bana en büyük destek veren kişi. İnancında ve yaşantısında çok titizdir.

"MÜSLÜMAN OLUP TÜRK VATANDAŞLIĞINA GEÇTİ"

Hem Müslüman oldu hem Türk vatandaşı oldu. Evleneli 53 yıl oldu. Benim çocuklarımın çoğu 50 yaşının üzerinde.

"BUNU GİZLEMİYORUM"

Bunu gizleyecek halim de yok. Gizlemeyi de düşünmüyorum."

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