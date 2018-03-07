Altaylı'dan şok suçlama! G.Saray ceza alsın diye..

Altaylı, Galatasaray'ın UEFA'yla yapacağı görüşme öncesi, Türkiye'deki bazı rakiplerinden sarı kırmızılı ekibin ceza alması için belge gönderdiğini iddia etti.



İşte Altaylı'nın yazısındaki o bölüm;



- Cuma günü Galatasaray UEFA'da kendini savunup, önümüzdeki yıl Avrupa kupalarına katılma vizesi isteyecek. Ne olur?



- İyi olur inşallah. Özbek yönetimi, UEFA'ya yazılı olarak sözler vermiş ve hiçbirine uymamış. Zararı düşüreceğim elemiş 3 katına çıkarmış. Yapmadığı kalmamış. Ve şimdi Özbek'in bilançoları ile UEFA'ya bu yönetim gidiyor. Ön görüşme olumlu geçmiş. Kupalardan men gelmeyebilir. Çünkü UEFA da bilmeli ki, Galatasaray ve Fenerbahçe, Avrupa kupalarına katılmazsa Türkiye'de bu maçların satış değeri en az yarı yarıya düşer. Bu iki kulüp Avrupa kupalarına katılamazsa, bilançoları giderek daha da kötü olur. Bu da UEFA'nın Türkiye'yi gözden çıkarması anlamına gelir.



Emin olun cuma günü Galatasaray, Nyon'da sadece kendini değil, Fenerbahçe'yi de savunacak ama size şu kadarını söyleyeyim; Galatasaray'ı kupalardan men edilmesi için Türkiye'den, bazı rakiplerden UEFA'ya belge bilgi yollayanlar var.' (Habertürk)