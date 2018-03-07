Fenerbahçe'ye 300 milyon euroluk fatura!

F.Bahçe bu yıl da Şampiyonlar Ligi’ne gidemezse son 10 yılı boş geçmiş olacak. Toplam kayıp ise yaklaşık 300 milyon euroyu bulacak. Sarı-Lacivertliler bu para ile 1.2 milyar TL’lik borcunu kapatabilirdi.

Pazar gecesi sahasında Akhisarsporönünde şok bir yenilgi alan Fenerbahçe, şampiyonluk şansını zora soktuğu gibi Devler Ligi'ni de riske attı. Son olarak 2008/09 sezonunda Şampiyonlar Ligi'de boy gösteren Fenerbahçe tam 9 sezondur Şampiyonlar Ligi müziğine hasret kaldı! Eğer bu sezon da Şampiyonlar Ligi vizesi alınamazsa özlem 10 yıla çıkacak. Ortaya çıkan mali kayıp ise korkunç bir boyut alacak.



YILLIK ORTALAMA 30 MİLYON EURO!



Ayak bastı ücreti, yayın geliri, tribün ve puan gelirleri yıllık ortalama 30 milyon Euro'dan hesaplandığında 10 yıllık kayıp 300 milyon Euro (1.4 milyar TL) olacak. Fenerbahçe'nin kongrede en son açıklanan toplam borcu ise yaklaşık 1.2 milyar TL.



1.2 MİLYAR TL'LİK BORÇ ÇOKTAN KAPANMIŞTI



Fenerbahçe bu parayı kasasına koymuş olsaydı tüm borcunu kapatabileceği gibi kasasında da ekstradan 200 milyon TL olacaktı. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi gelirinden daha fazla mahrum kalmamak için kalan haftalarda ekstra performans göstermek zorunda. (Takvim)