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ABD'den Kuzey Kore'ye 'suikast yaptırımı'

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ABD'den Kuzey Kore'ye 'suikast yaptırımı'
ABD'nin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un üvey ağabeyinin öldürülmesiyle ilgili olarak Kuzey Kore'ye yeni yaptırım kararı aldığı bildirildi.
ABD'den Kuzey Kore'ye 'suikast yaptırımı' ABD'den Kuzey Kore'ye 'suikast yaptırımı' ABD'den Kuzey Kore'ye 'suikast yaptırımı'

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yeni yaptırım kararına Kim Jong-nam suikastı gerekçe gösterildi.

"Kuzey Kore hükümeti, kimyasal savaş ajanı VX kullanarak Kuala Lumpur Havaalanı'nda Kim Jong-nam'ı öldürtmüştür." ifadesi kullanılan açıklamada, yaptırımın içeriğine ilişkin bilgi verilmedi.

 

Kim Jong-un'un üvey ağabeyi Kim Jong-nam, 13 Şubat 2017'de Malezya'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti. İki kadın ajanın, havaalanında Kim Jong-nam'a zehirli iğneyle saldırı düzenlediği ifade edilmişti.

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