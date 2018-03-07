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F.Bahçe'nin golcüleri Gomis'in yarısı etmedi

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F.Bahçe'nin golcüleri Gomis'in yarısı etmedi
Fenerbahçe'de bu sezon görev yapan forvetlerin performansı, Galatasaray ile coşan Bafetimbi Gomis'in yarısı bile etmedi.
F.Bahçe'nin golcüleri Gomis'in yarısı etmedi F.Bahçe'nin golcüleri Gomis'in yarısı etmedi F.Bahçe'nin golcüleri Gomis'in yarısı etmedi

Fenerbahçe ne çektiyse golcülerinden çekti... Sarı lacivertliler, Galatasaray'dan sayısal olarak iki kat fazla golcüye sahip olmasına rağmen, bu oyuncular, gol sayısında tek başına 23 lig maçında 24 gol atıp 5 asist yapan Gomis'ten geride kaldı.

Fenerbahçe, sezona 4 yabancı golcü (Janssen, Fernandao, Soldado, Van Persie) ile başladı. Hiç verim alamadığı Van Persie'yi devre arasında sattı. Janssen ise 8 Aralık'tan bu yana sakat. Bu isimler toplamda 10 gol, 5 asistlik katkı verdi. Kanarya, golcülerinden beklediği verimi alamamasına rağmen 47 golle Süper Lig'in en golcü takımı Galatasaray'ın ardından ikinci sırada yer aldı. 59 gol atan Aslan'ın yarısı Gomis oldu.

 

ROBIN VAN PERSIE: Fenerbahçe'ye geldiği günden, ayrıldığı güne kadar, futbolundan çok yıllık 5.7 milyon Euro'luk maaşı konuşuldu. Sezon başında umut veren açıklamalar yaptı. Ancak devre arası takımdan ayrıldı. Bu sezon 2 lig maçında 112 dakika forma giydi, gol ve asist katkısı yapmadı.

ROBERTO SOLDADO: Finansal Fair Play kriterlerine rağmen 5 milyon Euro bonservis ödenip kadroya katıldı. Süper Lig'de 17 maçta 648 dakika görev yaptı. Sivasspor maçında attığı 3 gol dışında fileleri sarsamadı. Bunun dışında bir de 1 asist yaptı.

VİNCENT JANSSEN: Takımın en heyecan veren hücum oyuncusuydu. Ancak 8 Aralık'ta Bursaspor maçında sakatlandı ve halen antrenmanlara başlayamadı. Oynadığı dönem performansına rağmen skorer bir görüntü çizemedi. 11 lig maçında 754 dakika forma giydi. 2 gol atıp, 4 asist yaptı.

JOSE FERNANDAO: Sezonun ikinci yarısında sakatlıktan kurtulup, kilo verince yeni bir umut oldu. Toplamda 10 maçta 5 gol atıp en iyi performansı sergilese de son iki maçta alınan mağlubiyette onun da düşük performansı etkiliydi.

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