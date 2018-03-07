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Floransa'da Halk Sokaklara Döküldü

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Floransa'da Halk Sokaklara Döküldü
İtalya'nın kuzeyindeki Floransa kentinde, silahlı saldırıda Senegalli gencin hayatını kaybetmesi nedeniyle halk sokaklara döküldü.
Floransa'da Halk Sokaklara Döküldü Floransa'da Halk Sokaklara Döküldü Floransa'da Halk Sokaklara Döküldü

İtalya'nın kuzeyindeki Floransa kentinde, dün bir İtalyanın silahlı saldırısına uğrayan Senegallinin hayatını kaybetmesinin ardından şehirde ikinci protesto yapıldı.

ANSA ajansının haberine göre, Idy Diene (54) adlı Senegallinin dün ABD Konsolosluğunun yakınındaki Vespucci Köprüsü'nde silahla vurularak öldürülmesinin ardından, Floransa'da ve Toscana bölgesinde yaşayan 300 Senegalli kentte protesto düzenledi.

ŞİDDET EYLEMLERİ BAŞLAYINCA BELEDİYE BAŞKANI ALANDAN AYRILDI

Davet üzerine protestoya katılan Floransa Belediye Başkanı Diego Nardella, bazı eylemcilerin şiddete varan tepkisi üzerine alandan ayrıldı.

Habere göre Diene'nin öldürüldüğü Vespucci Köprüsü'nde oturma eylemi yapan Senegalliler, daha sonra "izinsiz" bir yürüyüş gerçekleştirmek istedi.

"RASTGELE BİRİNİ ÖLDÜRÜP HAPSE GİRMEYE KARAR VERDİM"

Floransa'da dün Idy Diene (54) adlı Senegalli, ABD Konsolosluğunun yakınındaki Vespucci Köprüsü'nde silahla vurularak öldürülmüştü. Olayla ilgili 65 yaşındaki bir İtalyan gözaltına alınmıştı.

Polis, katil zanlısının verdiği ilk ifadede, "Sabah saatlerinde kendini öldürmek için evinden çıktığını ama daha sonra ailesine daha fazla yük olmamak için rastgele birini öldürerek hapse girmeye karar verdiğini, önce çocuklu bir aileye denk geldiği için ateş etmediğini ve daha sonra siyahi kişiyi görünce onu vurduğunu" söylediğini aktarmıştı.

"IRKÇI OLANLARLA İLGİM YOK"

Bu arada, Floransa Başsavcısı Giuseppe Creazzo, cinayetle ilgili "ırkçılığın" bir etken olmadığını, "katil zanlısının herhangi bir siyasi grupla, hele ki sağcı veya ırkçı olanlarla ilgisinin bulunmadığını" belirtmişti.

Diene'nin öldürüldüğü Vespucci Köprüsü'nde dün toplanan Senegalliler ve Müslümanlardan oluşan grup, olayı protesto etmişti.

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